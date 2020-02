Hannah Brown et Peter Weber finiront-ils ensemble? Becca Kufrin et Ben Higgins ne pensent pas que ce soit dans les cartes

La saison de Peter Weber de The Bachelor a commencé en beauté lorsque Hannah Brown de The Bachelorette est revenue dans la franchise de télé-réalité ABC. Toujours sous le choc de leur rupture, les deux parties ont ressenti toutes les émotions lors de leur réunion. Et à un moment donné, les téléspectateurs se sont demandé si le voyage se terminerait alors et là.

En fin de compte, le couple a choisi de se séparer – mais est-ce vraiment fini? Après l’épisode, les fans de Bachelor Nation ont spéculé que Brown et Weber se retrouveraient à la fin de la saison. Récemment, Ben Higgins et Becca Kufrin – de The Bachelor Season 20 et The Bachelorette Season 14 – ont pesé sur la possibilité. Cependant, ils ont des doutes quant à la réalité de cette théorie populaire des fans sur Weber et Brown.

Qu’est-il arrivé à Hannah Brown et Peter Weber sur «The Bachelor»?

Dans la première de la saison 24 de The Bachelor, Brown a rendu la broche des ailes de pilote de Weber pour donner au nouveau lead un sentiment de fermeture. Le couple a partagé un doux moment ensemble. Mais quand Brown est revenu pour accueillir un groupe, les choses se sont un peu compliquées.

Après avoir donné aux concurrents de Weber leurs instructions pour la date du groupe, Brown est tombé en panne dans les coulisses. Le nouveau célibataire est venu vérifier l’ancien bachelorette. Brown a ensuite révélé qu’elle remettait en question sa décision de le laisser partir. Et bien que les deux parties aient exprimé leurs griefs, Weber a mis fin à l’épisode en demandant à Brown de rejoindre le manoir.

Le deuxième épisode a repris là où la première s’était arrêtée, Brown et Weber étant toujours aussi confus. Brown a plaisanté en disant qu’elle voulait s’envoler avec Weber, laissant la franchise The Bachelor derrière. À un moment donné, elle est également montée sur les genoux de Weber et ils se sont regardés dans les yeux. Mais alors Weber a tout arrêté et a dit qu’il voulait retourner à son rendez-vous de groupe. Weber et Brown se sont étreints et ont dit au revoir, mettant fin à leur relation.

Becca Kufrin et Ben Higgins partagent leurs réflexions sur Peter Weber et Hannah Brown

Dans plusieurs aperçus de The Bachelor Season 24, les téléspectateurs ont vu une photo de la mère de Weber implorant son fils. “Ne la laisse pas partir, ne la laisse pas partir”, dit-elle, les larmes aux yeux. “Ramenez-la chez vous, ramenez-la chez nous.”

Étant donné la réaction émotionnelle de Weber au retour de Brown, de nombreux fans de Bachelor Nation croient que le pilote Delta ramène le champion Dancing With the Stars pour un autre tour. Cependant, Kufrin et Higgins n’adhèrent pas à la théorie populaire des fans, selon une interview avec Life & Style Magazine.

“Je pense que ce navire a navigué”, a déclaré Kufrin en riant. “Je pense qu’après tout ce qui s’est passé, il y avait une partie de moi qui était comme” Oh! Il va y avoir une torsion et il va finir avec Hannah B. “Mais non, je pense qu’ils se sont séparés en bons termes.”

Elle a ajouté: «À ce stade du jeu, je ne sais vraiment pas avec qui il va se retrouver. J’espère qu’il trouvera quelqu’un parmi tout le chaos qui se passe en ce moment. Mais je pense qu’il le trouvera finalement. “

Pendant ce temps, Higgins voit Brown répéter son rôle de bachelorette. “Il y a un meilleur pourcentage que Hannah Brown soit notre prochaine célibataire qu’elle ne se retrouve avec Peter”, a-t-il déclaré.

Si Brown est à nouveau choisi comme bachelorette, Kufrin veut voir un casting all-star. “Nous devrions avoir une saison d’Hannah en tant que bachelorette avec d’anciens bacheliers”, a-t-elle déclaré.

Mais sinon, Higgins a suggéré quelques candidats de Bachelor Nation qui pourraient potentiellement être jumelés avec Brown, y compris Derek Peth, Shawn Booth et Nick Viall.

Hannah Brown dit qu’elle est célibataire après “The Bachelor”

Hannah Brown et Peter Weber | John Fleenor / ABC via .

Peu de temps après son apparition sur The Bachelor et ses retrouvailles avec Weber, Brown est allée sur Instagram Live et a évoqué son statut relationnel actuel.

«Suis-je avec quelqu’un? Non, »dit simplement Brown.

Maintenant, étant donné son statut de célibataire, il est peu probable que Brown revienne au baccalauréat pour la deuxième fois et se réunisse avec Weber. Cela signifie-t-il que Brown deviendra le prochain bachelorette? Selon l’hôte Chris Harrison, c’est possible.

“Écoutez, tout est possible. Je ne suis pas contre “, a déclaré Harrison à Us Weekly. «Je pense que les choses qui nous font tant l’aimer – et je suis inclus dans cela et je l’adore – est qu’elle est si ouverte et honnête et juste, c’est une épave de train. Vous pouvez voir le bon, le mauvais et le laid chez Hannah et c’est une chose rare chez tout être humain. “

Cependant, en parlant avec Entertainment Tonight, Brown a révélé qu’elle ne voudrait peut-être pas reprendre son rôle de bachelorette à l’avenir.

“Je ne sais pas [if I’d be the bachelorette again]», A déclaré Brown. “En ce moment, j’essaie juste de saisir les opportunités que j’ai et je suis très confiant dans les choses auxquelles je dis oui. Et aussi confiant dans les choses que je sais ne sont pas les meilleures pour moi en ce moment. “

Elle a ajouté plus tard: «Il y a ce genre de désir… étrange dans mon cœur de trouver quelqu’un. Dois-je faire cela comme étant le bachelorette? Non.”

