Hannah Brown et Tyler Cameron se moquent de leur passé de «bachelorette» et les fans aiment chaque seconde

Hannah Brown et Tyler Cameron, de Bachelorette, viennent pour les fans de Bachelor Nation qui ont soif de divertissement au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Récemment, les stars de la réalité ont créé «The Quarantine Crew» avec un groupe d’amis et de famille pour documenter des moments idiots pendant une période de distanciation sociale. Pour le plus grand plaisir de tous, Brown et Cameron se sont moqués de leur relation dans The Bachelorette Season 15. Puis, le 19 mars, le couple a apparemment usurpé une cérémonie d’élimination, ce qui a amené les fans à se demander si Cameron avait sauvé l’une des roses de la saison de Brown.

Hannah Brown et Tyler Cameron rient ensemble de leur moment sur «The Bachelorette»

Tyler Cameron et Hannah Brown dans la saison 15 de «The Bachelorette» | Mark Bourdillon / ABC via .

Dans une vidéo TikTok publiée par la chaîne The Quarantine Crew, Brown et Cameron se sont moqués de leur rupture sur The Bachelorette. Deux des amis de Cameron et Brown ont brandi des découpes des visages des stars de The Bachelorette. Celui qui se faisait passer pour Brown tenait une rose et la tendit à l’imitateur de Cameron. Mais juste au moment où Cameron était sur le point de prendre la rose, Brown l’a emportée et a commencé à sauter de haut en bas avec joie. Cameron était moins impressionné.

Pendant ce temps, les vrais Cameron et Brown ont regardé la scène se dérouler. Le mannequin se tourna vers Brown et haussa les sourcils. En réponse, l’ancienne célibataire a simplement établi un contact visuel avec la caméra et sourit. “Jupiter est meilleur que la Grèce de toute façon”, a écrit The Quarantine Crew dans la légende de la vidéo.

Comme le savent les téléspectateurs de la saison 15 de The Bachelorette, Cameron a atteint les deux derniers matchs de Brown en Grèce. Mais au final, Brown a choisi Jed Wyatt. Le couple final a rompu avec l’enregistrement After the Final Rose. Néanmoins, il semble que l’amitié de Brown et Cameron était suffisamment forte pour survivre jusqu’à aujourd’hui.

Les fans de Bachelor Nation réagissent à Tyler Cameron et Hannah Brown taquinant la cérémonie de la rose «The Bachelorette»

Après que The Quarantine Crew a publié le clip sur l’expérience de Cameron et Brown en Bachelorette en Grèce, les fans ont partagé leur enthousiasme sur les réseaux sociaux.

«Le contenu TC et HB est la seule chose qui me permet de traverser la distanciation sociale», a écrit un fan sur Reddit.

Ensuite, plusieurs fans de Bachelor Nation ont souligné que la rose dans la vidéo TikTok semblait vieille et desséchée. Ils ont ensuite théorisé que Cameron a gardé une des roses de la saison de Brown de The Bachelorette.

“Vous êtes une rose séchée qu’il a sauvée du spectacle ??” un fan a écrit en réponse à la vidéo.

“Si c’est une rose de l’émission que Tyler a gardée chez sa mère, enveloppez-moi encore plus dans du papier d’aluminium”, a écrit un autre fan.

Bien sûr, cela a conduit les fans à spéculer sur le fait que Brown et Cameron soient de retour ensemble ou non. Ensuite, certains fans ont même émis l’hypothèse que Brown et Cameron finiraient par filmer une cérémonie de simulation de rose pour annoncer qu’ils sortaient ensemble.

“Jupiter est meilleur que la Grèce de toute façon … pour une cérémonie des roses! Qui d’autre ici pense que nous allons obtenir une dernière cérémonie de remise des roses à Jupiter!? ” a écrit un fan. «Il accepte la rose et ils s’embrassent! Maintenant, ce serait un excellent Tiktok et il briserait Internet. Et un excellent moyen de «les annoncer» en tant que couple. »

Cela dit, le père de Brown a récemment déclaré que la paire était amie. “Je ne sais pas si je dirais officiellement qu’ils étaient de retour ensemble. Ils sont comme deux enfants », a-t-il déclaré à Life & Style Magazine. «C’est tout. Ni plus ni moins. Les gens veulent lire ce qu’ils veulent lire, et nous ne pouvons pas arrêter cela. Mais la réalité est qu’ils sont amis. “

En toute honnêteté, peu importe que nous connaissions ou non le statut de la relation entre Cameron et Brown. Les stars de la réalité ne nous doivent rien – maintenant ou jamais. Mais pour la plupart, les fans de Bachelor Nation sont simplement heureux de voir les ex s’entendre.

“Tbh, je ne pense pas que cela confirme quoi que ce soit. Des amis qui sont à l’aise les uns avec les autres pourraient le faire, mais les personnes qui entretiennent des relations amoureuses saines peuvent également plaisanter à ce sujet », a écrit un utilisateur de Reddit. “Je serais inquiet s’ils étaient dans une relation et ne pouvaient pas parler de leurs problèmes passés!”

“Je suis tellement content qu’ils soient à un endroit où ils peuvent en rire”, a écrit un autre fan. «Amis, amants ou quelque part au milieu, surmonter les blessures passées est génial! Je suis vraiment content pour eux! “

Lire la suite: «The Bachelorette»: tout savoir sur Clare Crawley avant le début de sa saison