Hannah Brown et Tyler Cameron sont-ils ensemble? Le père de l’ancien Bachelorette dit qu’ils sont «juste des amis»

Il serait peut-être temps d’enlever nos chapeaux en papier d’aluminium, fans de Bachelor Nation. Récemment, tout le monde se demandait si Hannah Brown de The Bachelorette et Tyler Cameron étaient à nouveau ensemble. Au cours des dernières semaines, les anciennes flammes ont été repérées les unes avec les autres, mettant même en évidence leur relation sur TikTok alors qu’elles traînent d’autres amis – appelés «The Quarantine Crew» – au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Mais maintenant, le père de Hannah, Robert Brown, a mis fin aux rumeurs de rencontres impliquant Tyler.

Pourquoi les fans de Bachelor Nation pensent qu’Hannah Brown et Tyler Cameron sont de retour ensemble

Hannah Brown et Tyler Cameron dans «The Bachelorette» | John Fleenor via .

Après la mort de la maman de Tyler, Andrea Cameron, Hannah s’est envolée pour Jupiter, en Floride, pour offrir son soutien. Tyler a également été vue en train de ramasser Hannah de l’aéroport après que l’ancienne célibataire a publié sur son histoire Instagram au sujet de la disparition de son vol.

Au fil du temps, Hannah est apparue aux côtés de Tyler à plusieurs reprises. Puis Hannah est apparue sur une photo avec Matt James, qui est le colocataire de Tyler et un membre potentiel de la distribution pour la saison de The Bachelorette de Clare Crawley. “Lorsque vous affrontez ce tyran sur Internet”, a écrit James sur Instagram.

Quelques jours plus tard, le frère de Tyler, Ryan Cameron, a également publié une photo avec Hannah d’un voyage en bateau. “J’ai trouvé cet étranger à Jupiter”, a écrit Ryan dans la légende.

Pendant ce temps, Tyler, Hannah, Ryan, Matt et quelques autres amis ont décidé de créer un compte TikTok appelé «The Quarantine Crew» pour documenter leurs nombreuses aventures alors qu’ils tentent de pratiquer la distanciation sociale.

Mais même ainsi, la simple idée de Tyler et Hannah traîner à nouveau après leur rupture sur The Bachelorette a des fans qui espèrent un peu de romance. Cela dit, il semble que ce ne soient que des amis.

Ce que Robert Brown dit de la relation entre Hannah Brown et Tyler Cameron

Lorsque la nouvelle de la réunion de Tyler et Hannah a éclaté, Chris Harrison de Bachelor Nation a pesé sur la relation dans une interview avec Entertainment Tonight. Et finalement, l’hôte a supposé qu’ils n’étaient que des amis, malgré leur enracinement pour eux en tant que couple.

“Ouais, ça ne me choquerait pas. Je pense qu’ils iraient bien ensemble », a déclaré Harrison à propos de Hannah et Tyler. “Mais ce ne sont probablement que des amis.”

Puis récemment, le fandom a reçu plus d’informations, alors que le père d’Hannah exprimait ses pensées sur la relation de sa fille avec Tyler. “Ces deux-là s’entendent très bien ensemble”, a commenté Robert sur Instagram, par Us Weekly.

Néanmoins, il semble que Robert disait simplement que Tyler et Hannah s’entendent – comme des amis. Dans une interview avec Life & Style Magazine publiée le 18 mars, Robert a déclaré qu’il ne dirait pas nécessairement que Hannah et Tyler sont de retour. Il a ensuite déclaré qu’ils étaient «juste amis» et «simplement suspendus».

“Je ne sais pas si je dirais officiellement qu’ils étaient de retour ensemble”, a déclaré Robert. “Ils sont comme deux enfants.”

Il a ajouté plus tard: «C’est tout. Ni plus ni moins. Les gens veulent lire ce qu’ils veulent lire, et nous ne pouvons pas arrêter cela. Mais la réalité est qu’ils sont amis. “

Robert a également expliqué pourquoi Hannah s’était rendue dans la ville natale de Tyler en premier lieu. Initialement, l’ancien bachelorette s’est envolé pour aider la famille Cameron après la mort d’Andrea. “C’est par respect pour eux”, a-t-il dit.

Ensuite, Robert a partagé Hannah retournée en Floride parce que la famille Cameron est «plus isolée». Cependant, Hannah retournera bientôt à Los Angeles.

Peu importe ce que vous pensez qu’Hannah et Tyler pourraient se retrouver, les deux semblent apprécier la compagnie de l’autre en tant qu’amis. Et franchement, nous sommes là pour ça.

