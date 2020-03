Hannah Brown prie pour que Colton Underwood s’améliore après avoir contracté un coronavirus

Le coronavirus (COVID-19) balaie le monde, et des célébrités partout dans le monde disent à leurs partisans de chercher un abri et de pratiquer la distance sociale pour aplatir la courbe. Les fans continuent de voir de plus en plus de visages familiers contracter le virus. Et il semble que l’ancien baccalauréat Colton Underwood soit l’un des nombreux à le contracter maintenant.

Underwood est allé sur son Instagram pour partager ce qu’il ressent après avoir éprouvé des symptômes et un bon diagnostic. Et nous savons que son ex, Hannah Brown, s’auto-met également en quarantaine, même si elle semble en bonne santé. Brown étend maintenant ses pensées et ses prières à Underwood au milieu du chaos. Voici ce qu’elle a écrit.

Colton Underwood et Hannah Brown semblaient réparer les clôtures

Colton Underwood et Hannah Brown dans «The Bachelor» | Josh Vertucci via .

Brown a d’abord fait ses débuts dans la saison d’Underwood. Alors qu’elle a rencontré ses parents lors d’un rendez-vous en tête-à-tête, les étincelles n’étaient tout simplement pas là. Et son drame avec sa compatriote reine du concours Caelynn Miller-Keyes n’a pas non plus aidé la situation avec Underwood. Nous savons que Brown a été envoyée dans un emballage, mais elle a ensuite été choisie pour le rôle de The Bachelorette, ce qui lui a valu une tonne de notoriété et de renommée.

Malheureusement, pour Brown, nous savons que son voyage dans The Bachelorette n’a pas fonctionné non plus. Bien que Underwood et Brown n’aient peut-être pas laissé les choses au mieux pendant sa saison, il a par la suite salué la croissance de Brown.

«Pour Hannah, j’ai l’impression qu’elle a tant gagné cette dernière année, même si elle est sortie célibataire. Elle est toujours gagnante. Elle a tellement grandi », a déclaré Underwood à HollywoodLife. “Je suis tellement fière d’elle, depuis le tout premier rendez-vous qu’elle a eu avec moi jusqu’à l’endroit où elle se trouve actuellement, je vois une personne complètement différente.”

Underwood est actuellement en quarantaine après avoir contracté un coronavirus

Underwood devient maintenant extrêmement franc avec ses partisans concernant sa santé. «Je veux vous faire savoir que j’ai 28 ans, je me considère plutôt en bonne santé, je m’entraîne régulièrement, je mange sainement et je suis devenu symptomatique il y a quelques jours. J’ai obtenu mes résultats de test aujourd’hui et ils sont positifs », a-t-il déclaré à ses abonnés Instagram dans une vidéo publiée le 20 mars.« L’essentiel est que je ne puisse même pas monter un escalier sans être à bout de souffle ou aller au salle de bain sans avoir à m’asseoir parce que je suis épuisé. “

Sa petite amie, Cassie Randolph, partage également son point de vue sur la situation. Randolph a noté via son histoire Instagram le 20 mars qu’elle et Underwood pratiquaient la distance sociale depuis neuf jours. Quant à Underwood, il est chez ses parents, et c’est elle qui s’occupe de lui.

“Il en est actuellement au troisième étage et je m’occupe de lui en lui apportant tout ce dont il a besoin (nourriture, médicaments, eau, couvertures, jeux), puis je me désinfecte à chaque fois que je le quitte”, écrit Randolph.

Brown prolonge ses prières

Quant à Brown, elle participe à la distanciation sociale à sa manière. Elle est actuellement en quarantaine avec Tyler Cameron, la finaliste de sa saison de The Bachelorette. Buzzfeed note que Cameron est venue la chercher à l’aéroport et qu’ils se sont isolés avec quelques autres amis en Floride. Avant la mise en quarantaine, la mère de Cameron est décédée d’un anévrisme cérébral et le frère de Brown a fait une surdose. Il y a des spéculations qu’ils s’aident mutuellement pendant leurs difficultés familiales individuelles.

Il semble que Brown et son «équipage de quarantaine» aient attrapé le vent qu’Underwood est malade aussi. Elle a rapidement pris son article sur Instagram pour commenter: «Priez pour vous Colton! Se sentir mieux!” Et elle a également ajouté un emoji de cœur.

Brown n’est certainement pas la seule star à tendre la main. Chris Harrison a également écrit: «Désolé d’entendre ce frère. Prier pour toi. Aller mieux!”

Et l’autre ex de Underwood, Becca Kufrin, a également commenté: «Sentez-vous mieux. Évitez les escaliers et restez sur le canapé! »

Nous espérons que Underwood se rétablira bientôt et que Randolph et sa famille restent en bonne santé pendant cette période difficile. Espérons que les publications Instagram de Underwood puissent aider les autres à reconnaître les symptômes du coronavirus et les encourager à pratiquer la distanciation sociale.

Découvrez la feuille de triche de Showbiz sur Facebook!