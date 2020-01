Hannah Brown révèle où les choses se situent entre elle et Peter Weber

La nation célibataire semble traverser la fatigue de Hannah Brown. Bien que les fans veuillent finalement que Brown trouve l’amour, ils sont un peu fatigués d’en entendre parler. Lorsque l’ancienne reine de beauté a écrasé la saison de Peter Weber de The Bachelor, les gens étaient ravis de voir où les choses se passaient entre les deux. Mais leur conversation émotionnelle a fini par prendre le dessus sur les deux premiers épisodes de la saison et n’a finalement rien donné.

Hannah Brown et Peter Weber | John Fleenor / ABC via .

Alors que les avant-premières pour le reste de la saison taquinent toujours un possible retour de Brown, les fans deviennent sceptiques quant à savoir si quelque chose se passe toujours entre Brown et Weber.

Que s’est-il passé entre Peter Weber et Hannah Brown?

Weber a rencontré Brown quand il a concouru pour son cœur sur The Bachelorette. Finalement, elle a choisi Jed Wyatt qui a fini par lui briser le cœur. Lorsque sa relation avec Wyatt n’a pas fonctionné, Brown a demandé à son finaliste Tyler Cameron, ce qui a fait penser à Weber que les choses étaient complètement faites avec lui et Brown.

«Si elle avait [asked me out], J’aurais dit oui et je n’aurais probablement pas été le baccalauréat », a déclaré Weber à Entertainment Tonight.

Et même Brown regrette de ne pas avoir demandé à Weber de sortir.

«Cela aurait été différent si je lui avais demandé de sortir», a-t-elle déclaré. “En ce moment, je pense que je suis dans un super endroit et j’essaie juste d’avancer.”

Lorsque Brown est retourné au baccalauréat et a admis qu’elle avait des sentiments pour Weber, il a pensé à la reprendre.

“J’ai vraiment pensé [quitting the show] à ce moment-là », a-t-il dit. “Je sais que cela semble complètement fou, mais … j’ai dit à tout le monde dès le début que j’allais être brut, être moi-même et faire ce que je devais faire à ce moment-là.”

Pourquoi Brown n’a-t-il pas rejoint la saison de Peter Weber?

Brown n’avait pas l’intention de professer son amour pour Weber lorsqu’elle a participé à l’émission.

«Je voulais vraiment être là, faire mon travail d’hébergement [the date], et je viens d’avoir un moment vulnérable et je veux dire, je suis parfois fière d’être honnête envers une faute, mais si on me pose des questions sur ce que je ressens, je vais dire ce qui est vraiment véridique », a-t-elle déclaré au point de vente. «Je pense que dans cette situation en particulier, vous méritez des réponses honnêtes lorsque vous mettez votre vie en jeu et déterminez votre relation. Ce fut donc une conversation très difficile pour ensuite recommencer à apprendre la rumba. »

En fin de compte, Weber ne voulait pas renoncer à la possibilité d’être célibataire, alors il a invité Brown à rejoindre et à rivaliser avec les autres femmes. Mais elle a dit non.

“Je ne pouvais pas comprendre la logistique de tout cela”, a-t-elle déclaré à propos de la manière dont elle se serait intégrée à la saison. «Je suis beaucoup plus réaliste de cette façon, comme« Eh ». Je voulais faire quelque chose pour moi et aller de l’avant et je voulais faire de mon mieux sur Dancing With the Stars, et je ne voulais pas de laisser passer cette opportunité. »

“Mais bien sûr, il y avait encore des sentiments et c’était difficile”, a-t-elle poursuivi. “Mais aussi – je ne sais pas si je pourrais revenir avec [the other women] … C’est comme un manoir, mais j’appelle ça une maison paysanne parce que vous n’êtes littéralement qu’un groupe de filles dans deux salles de bain. C’est dur. Je ne veux pas m’occuper de toutes les filles. “

Où en sont les choses entre Hannah Brown et Peter Weber?

Ce que tout le monde veut savoir, c’est ce qui se passe entre Weber et Brown maintenant.

L’ancienne Bachelorette a été assez discrète sur sa relation avec Weber, mais a déclaré qu’elle allait toujours «prendre soin de lui profondément».

“Je veux dire, ils continuent de taquiner [I might show up again on The Bachelor]. Vous devrez continuer à regarder », a-t-elle déclaré.