Hannah Godwin et Dylan Barbour ont des chambres séparées en quarantaine

Bien que la dernière saison de Bachelor in Paradise ait produit trois couples fiancés, Hannah Godwin et Dylan Barbour sont sans aucun doute les plus réussis. En fait, l’heureux couple est le seul des trois couples qui sont encore ensemble, encore moins fiancés. Bien que Caelynn Miller-Keyes et Dean Unglert se portent toujours bien, ils ont choisi de quitter le paradis tôt plutôt que de se fiancer.

Dylan Barbour et Hannah Godwin | Jon Kopaloff / .,

La relation de Barbour et Godwin semble se porter plutôt bien après le paradis. C’est du moins la perception qu’ils dégagent sur les réseaux sociaux. Depuis leur apparition dans la série, les deux ont voyagé ensemble, ont eu une fête de fiançailles et ont même commencé à penser à fixer une date de mariage. Actuellement, les bacheliers sont en quarantaine ensemble en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Compte tenu du mandat de séjour à domicile de la Californie, la paire est mise ensemble à San Diego.

Hannah Godwin et Dylan Barbour vivent actuellement ensemble

Bien que la paire ne vivait pas techniquement ensemble avant la quarantaine, ils semblent bien s’entendre. Barbour et Godwin ont l’habitude de passer de gros moments ensemble. Souvent voyageant entre San Diego et Los Angeles (où Godwin vit et fait beaucoup de travail de mannequin et d’influenceurs), ils sont habitués à passer des soirées régulières ensemble et à passer du temps ensemble.

Les emplois ont conduit les couples à vivre dans deux villes différentes

Mais pourquoi Barbour et Godwin n’avaient-ils pas décidé de vivre ensemble avant la mise en quarantaine? Cela est dû en grande partie à leurs horaires de travail. Ils essayaient de trouver le meilleur endroit pour vivre, étant donné que le travail de Godwin est dans les affaires de LA et Barbour et que la vie est enracinée à San Diego. Au lieu d’essayer de décider d’un emplacement immédiatement après leur engagement, ils ont simplement choisi de faire des compromis et de faire des allers-retours.

Barbour et Godwin se divertissent avec Instagram et TikTok

Cependant, lorsque voyager n’était plus une option viable, Barbour et Godwin (comme d’autres membres de Bachelor Nation) ont choisi de mettre en quarantaine ensemble à San Diego, où ils envisagent de chercher des maisons à l’avenir. Le couple a posté assez fréquemment sur Instagram et TikTok et partagé comment ils se divertissent. Plus récemment, ils ont impressionné leurs fans avec une vidéo où ils prétendaient être les Kardashian.

Une visite rapide de l’appartement

Le couple Bachelor in Paradise aime également partager son style de vie avec leurs millions de fans réunis. Récemment, Barbour a profité de ses histoires Instagram pour offrir aux fans une visite de leur appartement. Il a montré les lignes épurées du salon et a même laissé les fans voir l’intérieur de sa chambre. Il a posté qu’il venait d’obtenir un nouveau lit avec l’aimable autorisation de Walker Edison. De plus, il a demandé à ses milliers de fans s’il devait ou non accrocher quelque chose au-dessus du lit pour rassembler l’espace.

Le couple fiancé a des chambres séparées

La chambre de Barbour était certainement très organisée et propre. Montrant que sa fiancée avait une approche un peu différente, il a également montré l’intérieur d’une autre chambre, qui était composée de valises et de vêtements et semblait généralement inachevée. “Et puis vous avez la chambre de Hannah”, Barbour a légendé la vidéo, montrant Godwin assis par terre dans sa chambre susmentionnée.

Hannah Godwin

De toute évidence, Barbour et Godwin sont heureux de vivre ensemble, mais cela ne les dérange pas d’avoir leurs propres espaces individuels également. Et vraiment, qui peut leur en vouloir? Étant donné que la chambre de Godwin est actuellement sans lit, ils n’ont clairement aucun problème à partager quand ils en ont besoin.