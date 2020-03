Hannah Godwin met fin à la théorie selon laquelle Hannah Ann Sluss déménage à Los Angeles pour Peter Weber

Les diplômés de Bachelor in Paradise Hannah Godwin et Dylan Barbour sont particulièrement investis dans la saison de Peter Weber de The Bachelor. Barbour est amie avec Weber quand ils ont participé à la saison de Hannah Brown de The Bachelorette, et Godwin est ami avec l’une des deux dernières de Weber: Hannah Ann Sluss.

Hannah Godwin | Presley Ann / . pour Lancôme x Vogue

“C’est plutôt cool”, a déclaré Godwin à People le 2 mars en regardant leurs amis dans l’émission.

Hannah Godwin et Dylan Barbour ne savent pas comment se termine la saison «Bachelor» de Peter Weber

Bien que Godwin et Barbour soient assez proches de Weber et Sluss, le couple BIP jure qu’ils ne savent pas comment la saison se termine.

“Ce fut une saison très intéressante, alors nous verrons bien”, a déclaré Barbour. “Je n’ai évidemment aucune idée de comment cela se termine, donc je suis très intéressé. Mais ça a été cahoteux, c’est sûr. “

Godwin dit qu’elle est réellement surprise du peu qu’elle sait.

“Vous savez, je pensais que nous aurions un peu de thé dans notre poche avec cela, nous connaissant tous les deux quelqu’un, mais ça a été très silencieux”, a-t-elle déclaré. «C’est assez amusant de le regarder, surtout de connaître nos amis là-bas et de savoir qui ils sont et tout ça. Je veux dire, oui, ça me tue de ne pas vraiment savoir ce que c’est que la fin, mais c’est plutôt cool de voir nos amis vibrer, et s’ils sont ensemble, peut-être doubler les dates à l’avenir. “

Hannah Ann Sluss déménage à Los Angeles

En février, Godwin a commenté l’une des publications Instagram de Sluss: “HOTTIE OMG” et “viens me voir”. Sluss a répondu: “Il reste 2 semaines avant que je ne vive près de chez vous !!”

Certains fans de Bachelor pensaient que le commentaire de Sluss pourrait signifier qu’elle était la gagnante et qu’elle déménageait à Los Angeles pour être avec Weber. Godwin dit que les fans ne devraient pas être trop excités; beaucoup d’aluns de baccalauréat s’installent en Californie après le spectacle.

«Fait amusant: Hannah Ann et moi avons discuté de la possibilité de déménager à L.A.pour poursuivre la modélisation il y a des années, et nous discutions en fait d’une éventuelle colocation ensemble. C’était très tôt. Ce fut une conversation très précoce », a déclaré Godwin. «Je sais donc qu’elle essaie définitivement de quitter l’Ouest depuis un certain temps. Il y a juste beaucoup plus d’opportunités pour l’industrie dans laquelle elle est. Je ne pense pas que ce soit vraiment un cadeau. “

“Les gens pensent aussi que Peter sort avec un producteur, alors qui sait comment ça se termine?” ajouta Barbour.

Le couple dit qu’ils veulent juste que tout le monde soit «heureux».

«Ce qui n’est pas toujours le cas, mais pour sûr, tout se passe pour une raison. Et c’est la chose la plus clichée de tous les temps. Dylan roulant des yeux sur moi. Mais il est! Je veux juste connaître la fin, nous pouvons arracher le panda et avancer », a déclaré Godwin. «Parce que j’étais en position l’année dernière [with Colton Underwood on The Bachelor] où je devais revivre cette chose chaque semaine, et ce n’est pas vraiment ma situation actuelle. C’est donc gênant … comme vivre dans un vortex ou quelque chose. “

