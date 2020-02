‘Hannah Montana’ et “Princess by surprise”, en pourparlers pour avoir une suite

L’arrivée de Disney + dans le monde concurrentiel des plateformes de streaming a signifié une authentique porte ouverte pour générer un plus grand nombre de productions appartenant à Disney qui, à un autre moment, n’aurait pas eu sa place. Il suffit de voir l’expansion de l’univers Marvel ou les suites de la série mythique de l’usine comme “ Lizzie McGuire ”, profitant du facteur nostalgique pour chasser un public plus large.

Billy Ray Cyrus et Miley Cyrus dans ‘Hannah Montana’

C’est précisément cette nostalgie qui fait ‘Hannah Montana’ peut avoir un prequel. Bien qu’il ne soit pas clair que Disney + prenne le relais, Billy Ray Cyrus a veillé à ce qu’il y ait des conversations ouvertes pour réaliser une extension de la fiction avec Miley Cyrus. “Ils parlent de faire un prequel que, pour moi, je le ferais en un tournemain “, explique le chanteur à Hollywood Life.” Je pense qu’il y a une belle histoire qui mène à la façon dont Miley est devenue Hannah Montana. “

Si cela était fait, il y aurait très peu de chances que Miley Cyrus veuille participer au projet. Le chanteur de “Slide Away” a raconté plusieurs fois comment la participation à la série a affecté leur croissance et leur jeunesse et, de plus, il était très visible comment il a tourné son image à 180 degrés pour briser le lien qui le liait à la fiction de Disney Channel.

Retour à Genovia

Un autre projet qui semble possible de voir la lumière est un spin-off “Princess by surprise”. Tel que rapporté par The Illuminerdi, Disney + travaillerait sur une suite de film, juste changer le protagoniste. Debra Martin Chase, productrice des bandes, serait à nouveau en charge d’un scénario écrit par Lorna Osunsanmi («All American») sur la famille Thermopolis Renaldo.

Julie Andrews et Anne Hathaway dans “Princess by surprise”

Comme le révèle le support susmentionné, le protagoniste serait un adolescent biracial qui découvre que Mia, le personnage d’Anne Hathaway, est sa demi-soeur, alors elle décide de se rendre à Gênes pour rencontrer et vivre avec sa famille. Bien qu’aucun commentaire n’ait été fait sur la participation de Hathaway et Julie Andrews, les deux ont toujours été enthousiasmés par l’idée de continuer à donner vie à leurs personnages. Même au début de 2019, quand on a appris qu’ils travaillaient sur un script pour un tiers, ils ont affirmé être prêts à se lancer dans le projet, il ne serait donc pas surprenant qu’ils aient fait une apparition sporadique dans la série potentielle.

