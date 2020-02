“Hannah Montana” Prequel In The Works

Disney se tourne une fois de plus vers son passé pour se renforcer, comme récemment Billy Ray Cyrus a parlé d’une potentielle série prequel “Hannah Montana” en cours de développement sur son personnage, Robby Stewart.

En parlant à Hollywood Life, il a déclaré:

“Ils parlent de faire une préquelle, ce qui pour moi, je le ferais en un clin d’œil. Parce que cela signifie que je peux récupérer mon mulet. »

Il a ensuite ajouté:

“Je pense qu’il y a toute une histoire qui a conduit Miley à devenir Hannah Montana”,

Dans la série originale, certains détails ont été révélés sur les premières années de Robby Stewart, où il s’appelait «Robbie Ray», et a été un auteur-compositeur-interprète de musique country à succès avec trois succès numéro un et deux cinq premiers. Il a également remporté un clip de l’année et un International Music Award de l’artiste de l’année. Il a également été honoré d’un diamant lors de la Hollywood Parade of Diamonds (une parodie du Hollywood Walk of Fame) située prestigieusement devant le Grauman’s Chinese Theatre. Après la mort de sa femme Susan, qui était jouée par Brooke Shields, il s’est retiré de sa carrière pour s’occuper de ses deux enfants.

Il serait peu probable que Miley Cyrus veuille revenir pour une série suite, car elle a passé ces dernières années à prendre ses distances avec sa journée “Hannah Montana” et je doute que Disney veuille la ramener.

Cependant, une série pré-spin-off aiderait Disney à puiser dans la nostalgie qui se révèle si populaire et pourquoi ils font une nouvelle série de suivi de l’émission originale de Disney Channel, Lizzie McGuire.

Les quatre saisons de «Hannah Montana» et les deux films sont disponibles en streaming maintenant sur Disney +.

Disney n’a pas annoncé de détails sur cette nouvelle série potentielle, mais seriez-vous intéressé par une préquelle “Hannah Montana”?

