Hannah Stern revient enfin à la BBC! – HITC

L’année s’annonce déjà bien pour les amateurs de télévision.

Les fans sont impatients de voir la date de diffusion de la série 2 de Split après le spectacle taquine son retour.

La BBC a offert au public tant de titres télévisés formidables au fil des ans, mais celui que nous ne pouvons tout simplement pas attendre de voir sur les écrans est celui-ci.

Écrit et créé par Abi Morgan, le drame juridique est arrivé sur les écrans en avril 2018 et a rapidement gagné une base de fans très satisfaite. La première série offrait des performances exceptionnelles de la part de Nicola Walker, Stephen Mangan, Fiona Button, Annabel Scholey, Barry Atsma et plus encore. Cependant, cela fait bien trop longtemps que nous n’avons pas vu l’avocate de Nicola Walker, Hannah Stern, faire le tour de sa magie.

Heureusement pour les fans, il a été renouvelé pour une deuxième série peu après la première diffusion et la production a commencé au début de l’année dernière. Nous pouvons nous attendre à des visages nouveaux et familiers, mais quand pouvons-nous nous attendre à les voir?

La date de diffusion de la série 2 de Split

La série Split 2 devrait commencer le mardi 11 février 2020, selon IMDb.

Il convient de noter que lorsque le premier lot d’épisodes sera sorti en 2018, ils en diffuseront un tous les mardis, donc rien n’a changé là-bas, semble-t-il.

Le site affiche la même date pour tous les épisodes, donc peut-être que ceux qui souhaitent tout grimper d’un coup pourront le faire sur BBC iPlayer.

Nous avons une remorque!

Si vous ne l’avez pas déjà fait, cela vaut vraiment la peine de donner une montre à la toute nouvelle bande-annonce.

Cela donne un avant-goût de ce qui est à venir et taquine le retour des personnages auxquels nous nous sommes vraiment attachés dans la première série, sans trop en dévoiler.

Découvrez-le ci-dessous:

Les fans sont ravis pour la saison 2 de Split

Le public adoré attend avec impatience plus d’épisodes de The Split depuis tant de mois maintenant.

Heureusement, il n’y a pas longtemps à attendre maintenant! Découvrez une sélection de tweets:

Dans d’autres nouvelles, Uncut Gems est-il basé sur une histoire vraie?