Hans Zimmer devient le compositeur de No Time to Die – / Film

Hans Zimmer prête ses côtelettes de dieu du rock au nouveau film de James Bond. Zimmer se précipite pour prendre la relève Pas le temps de mourir compositeur, remplaçant le précédent Dan Romer, le compositeur américain à l’origine de la série Netflix Maniac.

Variety rapporte que Zimmer prend la relève en tant que compositeur pour No Time to Die, le 25e film de la franchise 007 et la dernière sortie de James Bond pour la star Daniel Craig. Dan Romer a été annoncé l’été dernier en tant que compositeur de No Time to Die, rejoignant son directeur de Maniac and Beasts of No Nation Cary Fukanaga. Fukanaga amenant son collaborateur fréquent à bord semblait marquer un départ par rapport au son traditionnel invoquant l’œuvre emblématique du compositeur original John Barry, car les partitions de Romer ont tendance à virer davantage vers le doux et la mélancolie.

Mais il semble que la partition de No Time to Die va pivoter vers un arrangement plus explosif et puissant avec l’aimable autorisation de Zimmer, qui a contribué à façonner le paysage moderne des musiques de films avec son travail primé pour des films comme Gladiator, Inception et la trilogie Dark Knight.

Zimmer arrive en remplacement de dernière minute de Romer après que le compositeur a été licencié le mois dernier par Eon Productions, l’entreprise familiale de Broccoli qui a été en charge de tous les films Bond remontant au Dr No. «Les différences créatives» de 1962 sont les ( raisons habituelles) du licenciement de Romer. Variety rapporte qu’il a été émis l’hypothèse que Zimmer, qui jongle également avec les scores de Wonder Woman 1984, Top Gun: Maverick et Dune en 2020, pourrait recruter de l’aide pour terminer le score No Time to Die à temps pour sa sortie le 10 avril, avec enregistrement devant être achevé à la mi-février. La variété suggère que d’anciens collaborateurs de Zimmer comme Benjamin Wallfisch (Blade Runner 2049) et Lorne Balfe (Ad Astra, Mission: Impossible – Fallout) pourraient être en lice. David Arnold, le compositeur de cinq films Bond, dont les deux premiers à l’époque de Craig (Casino Royale et Quantum of Solace), a confirmé à Variety qu’il n’avait pas été contacté pour son entrée dans No Time to Die.

No Time to Die est actuellement en post-production. Le film devrait sortir en salles le 8 avril 2020.

