Hans Zimmer explique pourquoi Billie Eilish n’a pas eu le temps de mourir

Le compositeur No Time to Die Hans Zimmer a expliqué pourquoi Billie Eilish a décroché le poste d’écrire la nouvelle chanson de James Bond.

Tout au long de l’histoire de la franchise James Bond, certains des artistes musicaux les plus acclamés ont été chargés d’écrire et de chanter les nouvelles chansons pour une entrée donnée dans la série de films. Pour No Time to Die, l’artiste lauréate d’un Grammy Award, Billie Eilish, a été enrôlée pour écrire et interpréter la nouvelle chanson avec son ennemi, FINNEAS.

Lors d’une interview avec Vulture, le compositeur de partitions No Time to Die Hans Zimmer a expliqué pourquoi Billie Eilish a finalement été choisie pour écrire la nouvelle chanson. Comme le rappelle Hans Zimmer, plusieurs artistes avaient soumis des options pour la chanson potentielle de James Bond, mais aucun d’eux n’a réussi à retenir son intérêt pendant très longtemps:

“Je ne vais pas dire qui, mais je vais me mettre dans le pétrin, et je m’en fiche: je ne pourrais pas dépasser l’intro.”

Cependant, lorsque Hanz Zimmer a entendu la chanson offerte par Billie Eilish et FINNEAS, il savait que leur soumission avait la bonne ambiance pour No Time to Die:

“C’est l’ambiance. C’est tout. C’est une chanson de film parfaite: dans son calme, d’une manière ou d’une autre, vous avez un immense paysage devant vous. “

Voici le synopsis officiel de No Time to Die de Daniel Craig:

Bond a quitté le service actif et jouit d’une vie tranquille en Jamaïque. Sa paix est de courte durée lorsque son vieil ami Felix Leiter de la CIA arrive pour demander de l’aide. La mission de sauver un scientifique kidnappé s’avère être beaucoup plus perfide que prévu, conduisant Bond sur la piste d’un mystérieux méchant armé d’une nouvelle technologie dangereuse.

Réalisé par Cary Joji Fukunaga à partir d’un scénario co-écrit par Neal Purvis & Robert Wade et Phoebe Waller-Bridge, No Time to Die stars Daniel Craig, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw, Lea Seydoux, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Rami Malek, Ana de Armas, Lashana Lynch, Billy Magnussen, David Dencik et Dali Benssalah.

No Time To Die sortira en salles le 25 novembre 2020.

