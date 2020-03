Hantavirus, le nouveau virus qui inquiète la Chine

Une personne est décédée de ce virus il y a quelques jours.

Comme si COVID-19 n’était pas suffisant, en Chine, une nouvelle a émergé qui a fait penser à beaucoup le rythme que nous prenons en tant que société.

Selon le portail “Global Times”, la mort d’une personne de l’hantavirus a été signalée. La personne s’est rendue en bus de Shangtung au Yunnan (dans le sud-ouest de la Chine) et y est décédée subitement pendant son voyage. Des tests ont révélé plus tard que la personne était négative sous COVID-19. mais positif pour l’hantavirus.

Les autorités de la ville de Lincang, d’où est originaire la victime, se sont rapidement mises à entreprendre un contrôle de la maladie.

Lundi, une personne de la province du Yunnan est décédée alors qu’elle rentrait dans la province du Shandong pour travailler dans un bus nolisé. J’ai été testé positif pour #hantavirus. 32 autres personnes dans le bus ont été testées. pic.twitter.com/SXzBpWmHvW

– Global Times (@globaltimesnews) 24 mars 2020

Qu’est que c’est?

C’est un virus qui infecte avec une zoonose, ce qui signifie qu’il peut être transmis entre les humains et les animaux. Il est considéré comme un syndrome pulmonaire et les principaux porteurs sont des rongeurs, en particulier les rats et les souris, selon les informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)

Contagion

La forme la plus fréquente est l’inhalation. L’hantavirus peut généralement se produire en milieu rural, mais il a également été observé dans les zones urbaines. La contagion se produit par contact avec les excréments ou l’urine des rongeurs par les yeux, le nez ou la bouche. Elle peut également être causée par la morsure de ces animaux. Le premier cas de cette maladie est connu depuis 1978 en Corée du Sud.

Symptômes

Elle est similaire à une grippe et également au nouveau COVID-19: Les symptômes sont de la fièvre, des frissons, des troubles gastro-intestinaux ou des douleurs musculaires, puis une détresse respiratoire et une hypotension.. La période d’incubation de ce virus est de 42 à 56 jours après l’exposition.

Avez-vous un traitement?

Selon l’OMS, il n’y a pas de traitement spécifique. Les patients atteints du syndrome cardiopulmonaire à hantavirus doivent être hospitalisés, de préférence dans des centres de soins intensifs avec assistance respiratoire. Il n’existe actuellement aucun vaccin efficace pour le moment.

Chaque jour, l’émergence de virus nous montre que nous sommes très fragiles. Partagez cette note

PARTAGEZ-LE AVEC VOS AMIS: