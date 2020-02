Harley Quinn arrive dans les salles pour affronter Birds of Prey

1/5

À un moment donné dans “Birds of Prey”, le supervillain Roman Sionis, joué par Ewan McGregor, est assis avec un pop-corn pour voir Harley Quinn subir un interrogatoire brutal.

C’est un psycho – enfin, Harley l’est aussi – mais Roman sait exactement ce qu’il a devant lui. Harley, jouée par la naturellement charismatique Margot Robbie, sera toujours le personnage le plus intéressant de la pièce – ou de l’écran. En fait, vous optez également pour votre pop-corn.

Robbie porte sans aucun doute ces jours-ci, et pas seulement dans cette bande visuellement magnifique et souvent rusée – mais pas particulièrement profonde – de l’univers DC étendu. Déchirant dans “Bombshell” (“Le scandale”) et touchant dans “Il était une fois … à Hollywood” (“Il y en avait une à Hollywood”), il semble que Robbie peut pratiquement tout faire. Et cela fonctionne aussi ici en tant que producteur, comme si être une méga star de cinéma à 29 ans ne suffisait pas.

De retour à “Birds of Prey”, ou plus précisément à “Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)”, le titre étendu indique ce que Robbie, la réalisatrice Cathy Yan et la scénariste Christina Hodson essaient de faire: débarrasser Harley une fois pour toutes de son ex-petit ami, le Joker (Joker), et la planter fermement dans un gang de filles.

Et même lorsque le Joker est à la mode ces jours-ci, grâce à Joaquin Phoenix dans cet autre film, Harley s’avère être un personnage digne d’avoir son propre film, en particulier avec son parcours intéressant (un doctorat et peut-être un diplôme en médecine), son passé brisé, et son «besoin obsessionnel compulsif d’attention», selon ses propres mots. Il est dommage que le film ne se penche pas sur certaines de ces complexités de caractère idiosyncratiques. Mais bon, il y aura toujours la suite.

Il ne faut pas beaucoup de connaissances préalables pour rattraper son retard, grâce à une ingénieuse introduction animée racontée par Harley (avec un accent Brooklyn-Gothic moins convaincant, je dois dire). Née Harleen Quinzel, Harley est devenue psychiatre juste pour tomber amoureuse du Joker à l’hôpital psychiatrique d’Arkham, prouvant une fois de plus que les diplômes universitaires ne protègent pas les mauvais petits amis.

Pendant que l’action commence, Harley reçoit le coupon de son amant. «Je l’ai géré avec beaucoup de maturité», dit-elle sarcastiquement. La vengeance est désormais sa priorité. Il décide de faire sauter l’usine de traitement chimique Ace, un lieu important pour le Joker, tout comme les autres “ont leur tour Eiffel ou leur jardin d’oliviers”.

Harley apprend rapidement qu’une conséquence de son célibat est qu’elle n’est plus protégée par la peur des gens envers Joker – en d’autres termes, tous ceux qu’elle méprisait autrefois sont maintenant derrière elle. Et ces griefs, que nous connaissons dans un graphique rapide et génial, comprennent tout, de la possession d’un organe reproducteur féminin au vote pour Bernie, probablement contre Hillary.

Plus dangereusement, ses nouveaux ennemis incluent Roman et son assistant sadique Zsasz (Chris Messina). Roman aime pendre les gens à l’envers et ordonner que leur peau soit écorchée, mais l’interprétation moqueuse de McGregor n’est pas très effrayante, surtout par rapport à Zsasz, qui est vraiment effrayant.

Sans aller trop loin dans l’intrigue – le titre lui-même est assez long – nous mentionnerons rapidement ce qui se passe vraiment lorsque la jeune pickpocket Cassandra Cain (Ella Jay Basco) vole puis avale un diamant très précieux qui contient des secrets importants. Harley propose de le récupérer. Elle doit le faire, sinon Roman la tuera.

Les autres femmes importantes de l’histoire, qui unissent leurs forces pour combattre Roman, sont Montoya, une détective coriace de Gothic City (jouée par la fidèle Rosie Pérez); Black Canary, également connue sous le nom de chanteuse Dinah Lance (une charmante Jurnee Smollett-Bell); et Huntress, également connue sous le nom de Helena Bertinelli (une subtile Mary Elizabeth Winstead), fille d’un gangster qui cherche à se venger des meurtriers de sa famille.

Mais le poids de l’histoire repose sur Robbie, qui avec ses cheveux blonds peignés en queues de cheval bicolores donne un mélange attrayant de folie et de courage à son personnage, mais aussi une touche légèrement plus triste et plus sombre. Malgré tout, cela donne l’impression que les cinéastes ne savaient pas jusqu’où aller avec le féminisme. Quand elle dit qu’un “arlequin n’est rien sans maître”, elle ne sent pas immédiatement que cette Harley Quinn arrive après le mouvement #MeToo.

Mais comme nous l’avons dit, il y a toujours la possibilité d’une livraison à venir.

“Birds of Prey”, une première de Warner Bros Pictures, a une cote R (qui exige que les enfants de moins de 17 ans soient accompagnés d’un tuteur) de la United States Film Association (MPAA) par ” forte violence et langage, ainsi que certaines scènes de drogue et de sexe. » Durée: 109 minutes. Trois étoiles sur quatre.

