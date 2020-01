Harley Quinn coupe lâche et le masque noir se lève dans la nouvelle bande-annonce “Birds of Prey” sauvage et fou!

Warner Bros. a lancé le deuxième trailer de Cathy Yan »s Oiseaux de proie ce matin, et il est chargé de nouvelles images de Harley Quinn (Margot Robbie) la libération du Joker et la formation subséquente de son gang de filles qui se font botter le cul. Il est également remarquable pour présenter la première séquence de Ewan McGregor comme le masque noir diabolique… dans le masque noir réel!

La nouvelle bande-annonce est définie sur la version de Bjork de «It’s Oh So Quiet», une chanson qui reflète à peu près l’ambiance particulière que le film semble adopter. Découvrez-le ci-dessous.

Et regardez jusqu’au bout pour rencontrer Bruce…

Mary Elizabeth Winstead et Jurnee Smollett-Bell sera aux côtés de Harley Quinn de Margot Robbie. Winstead jouera Huntress, avec Smollett-Bell comme Black Canary. Rosie Perez joue Renee Montoya et Ella Jay Basco joue Cassandra Cain. Le méchant du film sera Black Mask, joué par Ewan McGregor. Et Chris Messina est Victor Zsasz.

Yan a réalisé Birds of Prey à partir du scénario de Christina Hodson.

Birds of Prey est daté du 7 février 2020.