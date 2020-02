Harley Quinn est un bordel sanglant sur la couverture de la bande dessinée d’horreur à venir ‘DCeased: Unkillables’

L’année dernière, la méga série populaire de bandes dessinées DCeased a donné naissance au spin-off de 3 numéros DCeased: Unkillables, lancé plus tard ce mois-ci et centré sur les méchants de l’univers DC.

La superproduction DC revient pour répondre à cette question: qu’ont fait les méchants lorsque les héros ont échoué et que le monde a pris fin?

Décrochant des événements dramatiques du succès retentissant de 2019, l’écrivain Tom Taylor revient dans ce monde sombre avec une histoire de mort, d’héroïsme et de rédemption au niveau de la rue. Dirigés par Red Hood et Deathstroke, les méchants et les anti-héros les plus durs de DC se battent sans pitié pour sauver la seule marchandise qui reste sur une planète mourante des morts-vivants: la vie!

Chaque numéro comptera 48 pages et le premier numéro arrivera le 19 février.

L’artiste Jay Anacleto est responsable de l’une des superbes couvertures du numéro 1, qui éclabousse Harley Quinn de sang. Découvrez ci-dessous quelques variantes de l’art d’Anacleto.