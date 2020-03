Harley Quinn et Poison Ivy, une série d’action en direct arriverait sur HBO Max

DC Universe a rencontré le succès avec sa cote R Harley Quinn série animée, et il semble que Warner Bros espère répéter ce succès en produisant un spectacle en direct pour la Clown Princess of Crime qui la jumellerait avec son meilleur ami / parfois petite amie Poison Ivy.

We Got This Covered a été informé par nos sources – les mêmes qui nous ont dit qu’un spectacle Green Lantern était en préparation et qu’une série She-Hulk allait arriver à Disney Plus, que nous savons tous les deux vrai – que le studio développe un spectacle Harley et Ivy pour HBO Max. Nous avons entendu dire que cela ferait partie du DCEU et l’intention est donc de faire revenir Margot Robbie pour incarner l’ex-Joker. Qui jouera Ivy est en l’air, mais l’actrice choisie sera probablement une personne de couleur, d’après ce que nous comprenons.

En plus de la popularité du dessin animé, WB réalisant une série Harley / Ivy est une décision intelligente pour plusieurs autres raisons. Tout d’abord, Marvel étendre le MCU sur le petit écran via Disney Plus sera clairement un gros problème, il n’est donc pas surprenant que Warner envisage également de diffuser le DCEU sur la télévision. De plus, Birds of Prey à défaut de faire de gros chiffres au box-office rend une suite improbable, et nous savons également que le studio veut réduire un peu la présence de Harley dans la franchise, alors peut-être qu’un spin-off sur petit écran est le meilleur façon de continuer son histoire.

Le WGTC a également été informé d’un troisième personnage emblématique du Bat-mythos qui serait également impliqué dans ce projet. Des sources affirment que Jervis Tetch AKA Mad Hatter ferait partie de l’émission. C’est tout ce que nous savons sur son rôle dans les procédures pour l’instant, donc c’est à qui que ce soit de deviner comment il s’intégrerait. Cela étant dit, vous pourriez spéculer qu’il servirait de principal antagoniste de la série, avec Harley et Ivy avoir à jouer au héros et le vaincre, comme elle et les oiseaux l’ont fait avec Black Mask dans BoP.

En tout cas, cela Harley Quinn/ Le spectacle Poison Ivy ne semble être qu’à ses débuts, ce qui signifie qu’il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant que nous ne soyons devant nos globes oculaires. Pour l’instant, cependant, nous entendons que la Banque mondiale va de l’avant avec le projet, alors assurez-vous de rester à l’écoute pour d’autres mises à jour.