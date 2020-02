«Harley Quinn» Minus Joker de la télévision a déjà prouvé le point «Birds of Prey»

HISTOIRES CONNEXES

L’une des choses passionnantes du prochain film Birds of Prey est de voir Harley Quinn seule, au lieu d’être le compagnon de Joker. Mais si vous ne pouvez pas attendre, il existe déjà une série qui décrit exactement cela: Harley Quinn de DC Universe.

La série animée pour adultes, qui a été créée sur le service de streaming DC Universe en novembre, est devenue de plus en plus agréable chaque semaine. Le pilote nous présente Harley Quinn (exprimé par Kaley Cuoco de The Big Bang Theory), qui est heureusement amoureux de son petit ami et partenaire de crime Joker (Alan Tudyk) … jusqu’à ce qu’il l’abandonne à Arkham Asylum. Eh bien, ce n’est pas tout à fait exact: tout au long de l’année passée en prison, où Joker ne se présente jamais, Harley continue d’être amoureux, de le poursuivre, croyant fermement qu’il finira par la faire éclater. Son nouveau meilleur ami Poison Ivy (Bless This Mess ‘Lake Bell) essaie à plusieurs reprises de convaincre Harley de quitter Joker, en vain; même après qu’Ivy a éclaté Harley, Harley parvient à se laisser entraîner dans la vie du Clown Prince of Crime. Il faut un peu de ruse à Harley pour enfin voir la vérité, revendiquant son émancipation de Joker et visant à devenir membre des enfers criminels selon ses propres conditions. De même, le titre complet du film est Birds of Prey (et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn).

Une grande partie de la télévision de Harley Quinn fonctionne comme une version très adulte d’un dessin animé du samedi matin, avec des personnages et des styles d’animation familiers, mais qui est sans relâche plein de jurons et de violence graphique – regardez trop d’épisodes d’affilée et vous pourriez voir le sang rouge vif lorsque vous fermez les yeux. Il adopte également une approche résolument adulte et intelligente de son sujet, même lorsque le spectacle devient assez stupide. Les blagues ridicules (dont certaines ne débarquent pas) et la violence caricaturale (j’ai grincé plusieurs fois) sont contrebalancées par l’admirable insistance de la série à dépeindre les réalités des relations abusives et la façon dont vous pouvez déformer vos propres pensées et des souvenirs pour les intégrer dans un récit qui se sent en sécurité – même lorsque tout le monde à l’extérieur vous dit constamment le contraire.

Harley Quinn ne fonctionne pas toujours – certains des personnages secondaires sont plus attirants que divertissants, et parfois on a l’impression que les thèmes vous sont frappés dans la tête avec le maillet en bois géant de Harley, mais quand c’est le cas, c’est presque grisant de regarder. Le commentaire de la série sur le sexisme et la misogynie se fait à travers son propre monde unique. Le troisième épisode, “So You Need A Crew?”, Se concentre sur la façon dont personne ne donnera à Harley sa propre équipe, car elle n’est plus avec Joker, et sur la façon dont il existe un plafond de verre pour les femmes super-vilaines. Lorsque Harley rencontre la reine des fables (Wanda Sykes!), Elle reçoit une formation sur les normes et les limites injustes imposées aux femmes; bref, les femmes sont acceptées tant qu’elles ne deviennent pas trop puissantes. Lorsque Queen of Fables a osé essayer de devenir plus puissant que les super-vilains masculins, elle a été punie de manière disproportionnée contrairement aux hommes qui sont simplement jetés à Arkham. Il y a aussi une différence dans les étiquettes: un homme qui vole une banque est considéré comme un “cerveau criminel” tandis qu’une femme qui fait la même chose est simplement une “chienne folle”.

Une grande partie de ce qui fonctionne avec Harley Quinn est le fait qu’il n’oublie jamais combien de traumatismes sont intégrés à Harley en raison de sa relation passée avec Joker (et même plus loin, car la série donne à Harley de nouveaux éléments dans son histoire). Dans «Being Harley Quinn», Harley se rend compte qu’elle ne peut pas prendre de décisions de base parce qu’elle n’a aucune idée de qui elle est sans l’agresseur auquel elle était liée depuis si longtemps. Alors que nous plongons littéralement dans son esprit, Harley enquête sur son propre subconscient, qui est jonché de son ex, et jette un œil à ses souvenirs refoulés, où elle apprend une vérité inconfortable.

Dans le même temps, Harley Quinn reste infiniment amusant. Elle finit par assembler une équipe hétéroclite de inadaptés – y compris un King Shark repensé, bien que je souhaite que son équipage n’inclue aucun homme – et leurs tentatives criminelles aident à faire avancer la saison. Il y a une merveilleuse amitié entre Harley et Ivy, qui deviennent colocataires, et qui voit souvent un patient Ivy essayer de maîtriser une Harley naïve et impulsive. Tous les acteurs de la voix sont formidables, en particulier Cuoco, mais aussi le triste sac du commissaire Gordon de Christoper Meloni ou la vision de James Adomian sur Bane, qui est devenu un favori instantané et mérite un spin-off.

Mais le centre est toujours Harley, un antihéroïne repensé qui rebondit avec un enthousiasme enfantin pour le mal. Il est si facile de rechercher Harley malgré elle, euh, une séquence meurtrière, car il est également si facile de la voir simplement comme quelqu’un visant à devenir sa propre femme – et oui, son propre criminel – indépendante de son ex violent.