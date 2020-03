‘Harold et Kumar 4’, ‘F9’, ‘Clerks 3’, ‘Freddy vs Jason 2’, ‘Now You See Me 3’ – / Film

Dans cette édition de Sequel Bits:

Kal Penn est en retrait pour Harold & Kumar 4.

Vin Diesel dit qu’un oscarisé apparaîtra en F9.

Kevin Smith utilise ce temps de quarantaine pour terminer les scripts Clerks 3 et Mallrats 2.

Les écrivains de Freddy vs Jason veulent toujours une suite, et moi aussi.

Jesse Eisenberg ne sait absolument rien de Now You See Me 3, alors ne lui demandez peut-être pas cela.

Y aura-t-il jamais un Harold et Kumar 4? Si c’était à Kal Penn, la réponse serait oui. S’adressant à Variety, Penn a déclaré: «Nous aimerions faire un quatrième film. John Cho et moi en parlons tout le temps… Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg – qui ont créé et écrit les trois films de la franchise – nous aimerions tous en faire un. Heureusement, je pense que nous avons tous la chance d’être très occupés en ce moment et que nous voulons trouver le bon endroit et le bon moment. » Penn a ajouté que s’il y avait un quatrième film, il faudrait probablement aller directement au streaming, «parce que les gens adorent regarder [these movies] dans le confort de leur propre maison un vendredi soir à 2 heures du matin, ce qui est plus diffusé en mode «frénésie» que dans le théâtre. »

vin Diesel est toujours là-bas Vin Dieselin ’- donnant des interviews où il taquine des choses qui peuvent ou non être vraies. La dernière: Diesel dit qu’un acteur oscarisé devrait faire une apparition secrète dans F9. Interrogé par ET sur les acteurs oscarisés qu’il aimerait voir rejoindre la franchise, Diesel a répondu: «Il y a une grande surprise à venir. Je ne peux le dire à personne, [But] c’est tellement génial. ” Diesel ne dirait pas à qui il faisait allusion, mais a simplement ajouté: «C’est un témoignage de la franchise, c’est un témoignage de tout le travail que tout le monde a fait et c’est un témoignage de l’intégrité. En tant que thespian, en tant que personne qui a commencé à jouer quand j’avais 7 ans, c’est merveilleux de danser avec d’autres thespians acclamés et d’essayer de faire de la magie. ” F9 est configuré pour s’ouvrir 2 avril 2021.

Kevin Smith tire le meilleur parti de toute cette chose de distanciation sociale en terminant ses scripts pour Mallrats 2 et Commis 3. Sur Facebook, le réalisateur a écrit: «J’ai enfilé mon sweat à capuche @masters et j’ai grimpé Snake Mountain hier. Avec tout fermé, il n’y a aucune excuse pour moi de ne pas marcher Runyon Canyon tous les jours (tant que je pratique la distanciation sociale). Et maintenant que tout a été annulé pour un mois ou deux, j’aurai le temps de terminer les scripts Twilight of the Mallrats and Clerks 3. Randonnée et écriture: c’est mon plan de lutte contre la pandémie. Restez en sécurité, mes amis. ” Smith a parlé de ces films de temps en temps au cours des dernières années, mais maintenant il pourrait enfin les terminer.

Je ne sais pas pour toi, mais j’aime Freddy contre Jason. C’est un film très stupide, mais regarder deux slashers emblématiques s’affronter a été un vrai régal pour quelqu’un comme moi. J’aurais aimé avoir plus de films Freddy contre Jason, mais hélas, ils ne sont jamais venus. Mais les scénaristes du film, Damian Shannon et Mark Swift, maintiennent toujours qu’ils aimeraient faire un suivi. «Nous voulons toujours le faire! Nous aimerions toujours en faire un autre », ont déclaré les auteurs sur Twitter. “Mais c’est toujours bien d’avoir un regard neuf sur le matériel, non? Nous avons eu notre journée. Nous avons écrit pour Jason plus que tout autre écrivain, je pense. Laissez entrer quelqu’un de nouveau et donnez-lui du sang frais! Je doute que cela se produise, mais ça alors, ce serait bien.

Hé, est-ce qu’il va y avoir un Maintenant tu me vois 3? Il semble que s’il y en avait, nous en aurions déjà entendu parler. Mais les rumeurs persistent, alors Coming Soon est allé de l’avant et a demandé à la star Jesse Eisenberg s’il avait des informations. Sa réponse? Nan! “J’entends parfois de mes amis, les autres acteurs du film,” Oh, j’ai entendu quelque chose “et je dis” Oh vraiment? Qu’avez-vous entendu? », Mais tout ce que nous avons, c’est« Oh, j’entends dire qu’ils y travaillent toujours », a déclaré Eisenberg. “Je n’ai rien entendu, je me demande quel est le délai de prescription pour ce genre de choses, car peut-être que si suffisamment de temps passe, il pourrait y avoir un intérêt décroissant.” Je me le demande aussi, Jesse. Je me le demande aussi.

