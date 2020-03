HarperCollins publie un livre audio de trois histoires de «Vampire: The Masquerade»

C’est nul (sans jeu de mots) que Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ne sera publié que plus tard cette année. Mais, avec Draw Distance’s Coteries de New York dirigé vers les consoles plus tard ce mois-ci (et le dernier mod du jeu original), vous avez quelque chose pour vous guider.

Cependant, pour ceux qui en veulent encore plus, HarperCollins et World of Darkness se sont associés pour une série de livres audio dans l’univers Vampire: The Masquerade. Vampire: The Masquerade: Walk Among Us comprend trois histoires distinctes: «A Sheep Among Wolves» de Genevieve Gornichec, «Fine Print» de Cassandra Khaw et «Land of Milk and Honey» de Caitlin Starling. Chaque histoire jette un regard différent sur la vie d’un parent.

Dans «Un mouton parmi les loups», la dépression et la radicalisation vont de pair alors qu’une jeune femme trouve de la compagnie dans l’obscurité. Dans “Fine Print”, un technicien arrogant apprend l’importance de lire les petits caractères dans le contrat d’immortalité, tandis que dans “Land of Milk and Honey”, les idéaux et l’éthique se heurtent à l’appétit dans une ferme de sang.

Lancés le 16 juin, les livres audio peuvent être précommandés pour 26,99 $ sur le site Web HarperCollins.