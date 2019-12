Harrison Abbott se penche sur certains des moments les plus effrayants des films non-horreurs de 2019

* Suivez notre couverture continue de fin d'année ici *

2019 a livré un surplus de sorties d'horreur de premier ordre avec tous les sujets sombres, les secousses mémorables et les meurtres sanglants qu'un fan de genre pourrait demander. Pourtant, certains des moments les plus effrayants de l'année se sont déroulés dans des endroits complètement inattendus – comme des romans de super-héros optimistes, des animations aux couleurs vives et des comédies de repaire. En effet, les 12 derniers mois ont été si densément remplis de moments troublants surgissant dans des films non-horreurs, que nous avons décidé de dresser une liste.

Maintenant, gardez à l'esprit que ces séquences peuvent ne pas pénétrer sous votre peau de la même manière que Midsommar ou It Chapter 2 (certaines d'entre elles ne vous mettront pas en phase le moins du monde si vous avez plus de 10 ans) mais elles ont réussi à nous surprendre en sortant totalement de nulle part. Et cela mérite une certaine reconnaissance.

Aussi, avant de demander: Non, la bande-annonce de Cats ne fait pas son apparition. Aussi tentant soit-il.

Shazam! – ‘’ Outlook, pas si bon ’’

David F. Sandberg croit évidemment que les films pour enfants contemporains ne contiennent pas assez de décapitations macabres. Sinon, pourquoi aurait-il fait tout son possible pour inclure ce massacre surprenant dans la salle de réunion dans le Shazam autrement de bonne humeur?

Après avoir fait une alliance avec les sept péchés capitaux (visualisés dans le DCEU comme des créatures ressemblant à Harryhausen), le premier ordre du jour pour Thaddeus Sivana est de payer à son père désapprobateur une visite spéciale de Noël, afin qu'il puisse exiger une rétribution pour des années de négligence de l'enfance. Naturellement, cela se traduit par l'interruption d'une réunion de l'exécutif, des menaces vantardes, puis la convocation de ses nouveaux amis démoniaques pour faire des ravages en son nom. L'effusion de sang qui s'ensuit est relativement explicite pour un PG-13, rappelant le matériel pénible que vous avez utilisé pour obtenir des classiques propres et grinçants comme Who Framed Roger Rabbit ou Raiders of the Lost Ark.

Si vous le parcourez image par image, vous pouvez même voir un cadavre sans tête projeté par une fenêtre à un moment donné. Du plaisir en famille!

Dumbo – Bienvenue sur Nightmare Island

Tim Burton a peut-être heureusement régné dans la terreur sans faille du fameux numéro Pink Elephants pour son remake en direct de Dumbo, mais cela ne signifie pas qu'il a lésiné sur les frayeurs. Au contraire, la partie "" Nightmare Island "" du film est assez inquiétante même par rapport aux normes de Disney.

Une maison des horreurs qui cherche à faire passer les expositions maltraitées du zoo comme des bêtes mythiques, il y a une ambiance agréablement old-school dans ce cadre effrayant, avec l'éclairage au clair-obscur, la musique fantomatique de Danny Elfman et l'iconographie gothique. Une mention spéciale devrait être accordée au concepteur de la production, Rick Heinrichs (Sleepy Hollow), pour avoir créé un environnement aussi fantasmagorique classique: un environnement doté de dispositifs de torture médiévaux, d'une flore sombre et d'une formation de roche volcanique en forme de crâne menaçant. C'est magnifique! En fait, sans les conditions déplorables de bien-être animal, cela constituerait probablement une attraction assez amusante au Magic Kingdom.

Jurassic World: Bataille à Big Rock – Allosaurus Assault

Dites ce que vous voulez à propos de Jurassic World: Fallen Kingdom, mais sa fin de cliffhanger a établi une direction intrigante pour le reste de la série à suivre, une direction dans laquelle les monstres préhistoriques sont libérés de leurs enclos et mis en liberté aux États-Unis. La fin nous a donné un bref aperçu de la façon dont cette prémisse finirait par se dérouler, mais cette année, on nous a donné un apéritif bien plus puissant sous la forme d'un court-métrage direct sur YouTube Battle at Big Rock.

La majorité de l'action ici concerne une famille très unie assiégée par un allosaure affamé qui essaie de se frayer un chemin dans leur VR renversé. En termes d'intensité, il surpasse honnêtement la plupart des décors que nous avons vus dans les films Jurassic récents, se tenant facilement au coude à coude avec la longue chasse aux herbes du monde perdu ou l'attaque d'un autre monde de Pteranodon dans JP3. L'élément clé qui le rend si dangereux est le travail de la caméra au niveau du sol, qui encadre tout d'un point de vue humain et confère au carnivore un formidable sens de l'échelle.

Sur cette note, la cinématographie de Larry Fong est certainement le plus grand atout de Big Rock, produisant des clichés incroyables qui aident à faire en sorte que le dinosaure se sente correctement intimidant (comme lorsque la mise au point passe d'un personnage au premier plan à une redoutable rangée de dents en arrière-plan). Espérons simplement que cela indique ce qui attend Jurassic World 3.

Terminator: Dark Fate – Vous êtes déjà mort

Alors que les suites sont devenues de plus en plus explosives, beaucoup oublient que le Terminator d'origine avait fermement planté ses pieds dans le genre de l'horreur. Il était donc encourageant de voir le dernier opus de la franchise, Dark Fate, rendre hommage à ce fait avec son prologue inquiétant.

Nous rappelant à quel point l'avenir apocalyptique devrait être terrible, il démarre avec des images de Sarah Conner délirant sur le jour du jugement, avant de passer à un plan statique de vagues qui clapotent contre la plage. Au fur et à mesure que les sables sont retirés, nous réalisons qu'ils cachent les derniers vestiges de la résistance humaine dans cette guerre à venir – avec des crânes enterrés, des cordes vertébrales et des cages thoraciques tous découverts par la marée. C'est une image extrêmement obsédante et, lorsqu'elle est combinée avec la sombre prophétie de Sarah, elle permet une réintroduction efficace comme un enfer dans ce monde emblématique.

Toy Story 4 – Dead Silence

Celui qui a eu l'idée d'insérer des mannequins ventriloquistes malveillants dans Toy Story 4 mérite tous les Oscars. Comme chaque dernier d'entre eux. Parce que l'inclusion de ces méchants ébouriffants était un coup de génie absolu, totalement conforme aux règles de l'univers de Pixar, au point où vous vous demandez pourquoi personne d'autre n'y avait jamais pensé auparavant.

Plus que toute autre entrée sur cette liste, l'apparition de ces poupées bizarres nous a pris complètement au dépourvu. Après tout, qui s'attendait vraiment à voir quelque chose d'aussi alarmant dans une suite de Toy Story? Tout sur les mannequins est déconcertant, de leurs yeux sans vie, à leurs mouvements anormaux, à la façon dont leurs bouches sont agapées en permanence, jusqu'aux rotations à 360 ° de la tête lorsqu'ils patrouillent dans le magasin d'antiquités. Sérieusement, ces gars ont fait honte à Annabelle!

Hellboy – Rencontrez Baba Yaga

Bien que les cartes aient certes été empilées contre Hellboy de 2019 dès le départ – du fait que ce n'était pas la conclusion de la trilogie de Guillermo Del Toro – ce fut néanmoins une énorme déception pour les fans. En effet, tout le potentiel que le redémarrage pouvait avoir était finalement gaspillé dans un gâchis édité saccadé qui était en proie à des problèmes de production, à des effets visuels aléatoires et à une narration incohérente limite. Pourtant, il y avait au moins une scène où tous les ingrédients se sont réunis de manière totalement satisfaisante, c'est lorsque Big Red s'est retrouvé face à face avec le légendaire Baba Yaga.

Ici, le réalisateur Neil Marshall a mis l'intrigue compliquée et l'action OTT en veilleuse afin qu'il puisse enfin se livrer à ses racines d'horreur, et le résultat final a été, de loin, le sommet de cette adaptation de bande dessinée. L'atmosphère est formidable, alors qu'une intrigue délicieusement sombre se déroule sur la sorcière se régalant de nourrissons humains, et nous avons droit à des images vraiment macabres (peu de superproductions ont les cojones pour montrer des enfants morts se balançant de crochets de viande). De plus, nous pouvons également nous émerveiller du contorsionnisme de premier ordre de l'artiste Troy James, dont le travail est complété par des effets de maquillage expressifs qui donnent vie à la sorcière folklorique. De la langue velue au sourire du chat du Cheshire, à la structure squelettique et aux yeux décentrés, chaque détail grotesque de la prothèse est absolument parfait. Si seulement le reste de Hellboy était à la hauteur de ce niveau incroyable.

Il était une fois à… Hollywood – Touring Spahn Ranch

Les films Quentin Tarantino sont généralement construits autour d'une série d'échanges de dialogue longs et pleins de suspense. Vous savez, ces conversations tendues que lui seul est capable d'écrire, dans lesquelles les personnages sont ouvertement ou secrètement à la gorge de l'autre. Mais comme beaucoup de gens l'ont déjà souligné, sa dernière offre est inhabituellement décontractée, principalement composée de personnes tirant la brise dans le contexte idyllique des années 60. En fait, le péril narratif ne se déclenche vraiment qu'à mi-chemin, lorsque le la vie fictive de nos protagonistes commence à se croiser avec l'histoire vraie de la famille Manson.

La première fois que cela se produit – avec Cliff tombant sur Spahn Movie Ranch, le quartier général réel du culte notoire – crée une expérience éprouvante pour les nerfs, et ce qui est si génial, c'est que Tarantino nous laisse frémir dans la tension brute du moment. Sans le confort de la marque de fabrique de l'auteur (comme une bande-son imprégnée de pop ou des plaisanteries pleines d'esprit), nous sommes en haleine tout au long, alors que Cliff parcourt le ranch pour son propriétaire d'origine, tout sous les yeux vigilants de la commune furtive.

Certes, rien ne lui arrive réellement à la fin, mais le sentiment insupportable de terreur qui préside à la séquence vous garde sur le qui-vive et c'est suffisant pour vous faire vous demander de quoi Tarantino serait capable s'il décidait de faire un film d'horreur à part entière .

Joker – ‘’ You’s Awful Murray ’’

Une autre situation d'autocuiseur ici, mais contrairement au ranch de OUATIH, celui-ci n'est pas si bien diffusé. Tout au long de Joker, nous avons été témoins de malheurs après que le malheur s'est abattu sur le pitoyable Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) et c'est à ce stade qu'il a finalement atteint son point de rupture, se lançant dans une diatribe frénétique à la télévision en direct. En se moquant de l'hypocrisie de la société civilisée et des classes supérieures, il est évident qu'il a perdu toutes ses inhibitions et ne va plus se retenir.

Cependant, ce n'est que lorsque le vitriol est redirigé vers son ancienne idole Murray Franklin (Robert De Niro) que les choses deviennent légitimement effrayantes. Fatigué de tous les mensonges et de l'insincérité, Arthur appelle l'hôte de fin de soirée pour avoir tenté de l'humilier sous prétexte de l'inviter à l'émission. C'est un tête-à-tête qui se mord les ongles, qui est ancré par la performance tout à fait sanglante de Phoenix (notez comment sa voix commence à se briser quand il commence vraiment à la perdre) et le score propulsif de Hildur Guðnadóttir, qui semble presque dépendre du conclusion forcément violente.

Les conséquences de la confrontation sont particulièrement effrayantes, alors que nous regardons l'horreur à travers des caméras de studio, d'une manière qui rappelle inconfortablement le type d'atrocités télévisées que nous voyons si souvent aux actualités.