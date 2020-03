Harrison Ford a été invité à revenir à «Star Wars» avant même qu’un script n’existe

Il semble approprié maintenant de discuter d’un spoiler dans The Rise of Skywalker: Le camée surprise de Harrison Ford à nouveau en tant que Han Solo. En tant que scène charnière pour donner le rachat à Kylo Ren, Han Solo apparaît à Kylo Ren dans le dernier quart du film pour persuader son fils de se tourner vers le bon côté.

Que ce soit une hallucination de la part de Kylo ou de Han étant vraiment un fantôme de Force n’a jamais été expliqué. Peut-être qu’il aura une meilleure exposition dans la coupe étendue signalée lors de sa sortie sur Blu-Ray.

Quoi qu’il en soit, Ford se présentant pour faire ce camée n’a pas seulement surpris les fans, mais peut-être lui-même. Lorsque J.J. Abrams lui a demandé de revenir, il n’y avait même pas encore de script prêt. Bien que cela aurait pu être un meilleur indicateur de la qualité d’un vendeur Abrams.

Pourquoi Ford a-t-il accepté de revenir?

Harrison Ford | Vittorio Zunino Celotto / .

Abrams a apparemment révélé son idée du retour de Han Solo à Ford pendant qu’ils déjeunaient ensemble. C’était alors que TRoS était encore en développement, et Ford a d’abord dit qu’il était fou de ramener Han en considérant qu’il était mort. Abrams a réussi à expliquer que la mort est plus qu’un peu relative dans l’univers Star Wars (et dans quelques autres endroits).

Ford admet que la personnalité convaincante d’Abrams a été un facteur pour lequel il a accepté de comparaître. On peut encore débattre de la question de savoir si c’était vraiment une bonne idée, ce que Ford lui-même conteste probablement dans sa propre tête.

Après tout, lorsqu’on lui a demandé si Han était un fantôme de la force dans une interview récemment, Ford a utilisé un juron en disant qu’il s’en fichait. Pour les fans de Star Wars, cela pourrait rendre l’apparence de Han d’autant plus problématique que Ford se rebellerait pour toute explication logique.

Un autre aspect du fait que Ford accepte le camée Han est peut-être son âge. Est-il vraiment d’accord pour faire des choses qu’il n’aurait probablement pas acceptées il y a 30 ans?

L’émotion de voir Han parler à son fils est toujours difficile à nier

Presque tous ceux qui ont grandi avec la trilogie Star Wars originale admettront qu’ils ont probablement eu le souffle coupé en voyant Han Solo faire son apparition. Ford est connu pour sa détermination à vouloir tuer Han pendant des années. Capituler à un camée peut-être artificiel après la mort ne ressemblait tout simplement pas au comportement typique de Ford.

Quoi qu’il en soit, c’était toujours un moment émotionnel et a donné un arc complet au personnage de Han Solo. Le laisser ouvert à l’interprétation pour savoir si Kylo imaginait simplement son père là-bas ou si Han était devenu un fantôme de la force était probablement une décision créative intelligente. On ne peut que souhaiter maintenant qu’il n’y a pas d’explication concrète dans une autre coupe de TRoS.

D’autres diront probablement que Ford a été trompé pour faire un camée qu’il n’aurait pas fait à une autre époque. Il y a un argument à faire qu’il fait des choses maintenant qu’il aurait pensé être des idées terribles pendant son apogée cinématographique des années 80 et 90.

Abrams peut-il convaincre quiconque de rejoindre un film?

Il y a probablement beaucoup de vérité dans J.J. Abrams est l’un des meilleurs vendeurs de films. Convaincre Harrison Ford de faire un caméo Han Solo est une véritable technique de vente de premier ordre.

Cela ne veut pas dire que les décisions de Ford concernant les films ces derniers temps ne semblent pas un peu plus pressées de trouver un héritage qu’il y a plusieurs décennies. En outre, faire un film comme Call of the Wild avec un chien CGI semble être quelque chose qu’il aurait envisagé en dessous de sa ligue lorsque The Fugitive l’avait eu à son A-game.

À 77 ans, il cherche probablement à boucler la boucle sur ses personnages les plus emblématiques. Il l’a fait avec Han Solo et Rick Deckard de Blade Runner. Maintenant, il va probablement faire de même avec Indiana Jones pour (sans aucun doute) le dernier film de la franchise.

Comme la mort est encore à mi-chemin dans Star Wars, y aura-t-il un autre bon producteur / vendeur capable de convaincre Ford de revenir en tant que Han Solo dans un caméo de plus?