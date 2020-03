Harrison Ford bat les cénobites dans une excellente bande-annonce de fan ‘Indiana Jones et la malédiction de Hellraiser’

Les bandes-annonces de mashups faites par les fans sont parfois vraiment, vraiment cool, et la chaîne YouTube Deformed Lunchbox Indiana Jones et la malédiction de Hellraiser va très bien à ce projet de loi particulier.

Prenant des clips des moments les plus sombres dans les films d’Indiana Jones et les mélangeant avec des clips des films Hellraiser, la bande-annonce des fans imagine une bataille épique entre un héros d’action hollywoodien et une équipe maléfique d’icônes d’horreur: Indiana Jones contre les Cenobites!

L’équipe explique l’intrigue de ce faux film…

“Dr. Indiana Jones est de retour! Cette fois, il a été chargé par une étrange agence de trouver une ancienne boîte à puzzle censée contenir le pouvoir mystérieux de Hellraiser. Quand Indy trouve la boîte et déverrouille son secret maléfique, il libère accidentellement Pinhead et les Cénobites parmi la terre. Les Cénobites tuent des millions de personnes, y compris toute la famille et les amis d’Indiana Jones chez eux à Princeton, dans le New Jersey. Pinhead soulève toutes les âmes damnées des personnes que Indy a tuées au fil des ans – et les envoie le tourmenter! Indiana Jones devient presque folle. “

Peut-il le garder ensemble et détruire les Cénobites? Ou la colère de l’enfer envahira-t-elle le monde? Indy peut-il défaire la destruction et le chaos de l’enfer? L’humanité l’emportera-t-elle?! ”

Regardez la bande-annonce du film qui n’existera jamais réellement ci-dessous!