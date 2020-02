Harrison Ford confirme qu’Indiana Jones 5 commencera le tournage dans deux mois

Depuis un certain temps, Disney et Lucasfilm planifient un nouveau film sur Indiana Jones 5. Le plus excitant est que Steven Spielberg dirigera le film et Harrison Ford reviendra encore une fois pour reprendre le rôle inconditionnel. Maintenant, dans une interview pour promouvoir Call of the Wild, l’acteur a confirmé que le film commencerait à tourner dans deux mois.

L’interview a été réalisée par CBS dimanche matin et dans les mêmes blagues de Harrison Ford sur son âge et le retour du personnage, déclarant qu’il n’attend que Ne sois pas idiot avec un pantalon moulant et des bottes hautes.

Ford dit également:

«Je suis toujours heureux de revenir sur ces personnages. Vous savez, quand nous avons l’occasion d’en faire un autre [película] C’est parce que les gens les ont appréciés. Je me sens obligé de faire en sorte que nos efforts soient aussi ambitieux que lorsque nous avons commencé. Vous avez un sens des responsabilités avec vos clients. »

Si Harrison Ford les appelle clients, c’est parce qu’il pense que leur dire des fans d’Indiana Jones est très étrange pour lui:

«Je pense aux gens qui vont à mes films plus en tant que clients qu’en tant que fans. Les fans me semblent un peu étranges, mais ils l’ont toujours été. Cependant, le fait que ces personnes soutiennent mon entreprise et me rendent responsable envers elles de la qualité du service que j’offre, cela me fait me sentir mieux. »

La vérité est qu’Indiana Jones nous excite beaucoup et après la chose tragique que fut The Crystal Skull, nous avons hâte que Spielberg nous ramène toute la magie des films précédents.

Indiana Jones 5 sortira le 9 juillet 2021.

Ci-dessous, vous pouvez voir l’interview de Harrison Ford:

.