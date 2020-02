Harrison Ford dit qu’Indiana Jones 5 résoudra une partie de l’histoire d’Indy

Après plus de trois ans dans et hors du développement, il semble que les choses avancent enfin pour Indiana Jones 5. Et bien que nous en sachions encore très peu sur la cinquième et dernière aventure sur grand écran du Dr Jones, la star Harrison Ford a au moins offert quelques vagues allusions à ce qui est en magasin.

S’adressant à IGN, l’acteur est resté discret sur les détails de l’intrigue, mais il a laissé entendre que le film reviendrait en quelque sorte sur un élément du passé d’Indy:

“Eh bien, je ne vais pas partager l’histoire avec vous parce que cela ne semble pas être une bonne idée. Mais nous verrons de nouveaux développements dans sa vie, sa relation. Nous verrons une partie de son histoire résolue. “

Ford a également mentionné que «c’est un très bon scénario» et a dit qu’il «avait hâte» de travailler sur le film.

Ce script a fait un long voyage ces dernières années, avec la contribution de l’écrivain de Jurassic Park David Koepp et du scribe Solo: A Star Wars Story Jonathan Kasdan. Et bien que le contenu de ce scénario ne soit pas clair, Koepp a offert une idée de ce à quoi ne pas s’attendre quand il a déclaré en 2017 que le fils d’Indy, Mutt Williams, n’était pas dans sa version de l’histoire.

Tant pis. Le personnage de Shia LaBoeuf de Kingdom of the Crystal Skull, souvent ridiculisé en 2008, n’était guère un favori des fans, bien que si Mutt ne fait pas partie de l’histoire d’Indy que ce prochain film résoudra, à quoi exactement Ford fait-il référence ici? Allons-nous enfin découvrir ce qui est arrivé au compagnon court d’Indy Temple of Doom? Ou est-ce que Marion Ravenwood de Karen Allen doit faire son retour?

En ce moment, votre supposition est aussi bonne que la nôtre, mais tout sera révélé lorsque Indiana Jones 5 sortira en salles le 9 juillet 2021.