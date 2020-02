Harrison Ford ne sait pas ce qu’est un fantôme de Force et s’en fiche

Autant que Guerres des étoiles les fans adorent Harrison Ford, il est clair depuis longtemps que l’acteur de Han Solo a peu de temps pour leurs divers coups de gueule, discussions et discussions en ligne.

D’une part, Ford a déclaré à maintes reprises qu’il ne se soucie pas de savoir si Han ou Greedo ont tourné en premier pendant cette scène notoire de la première guerre des étoiles de 1977.

En 2018, la star a également admis qu’il “n’avait pas vraiment donné le cul d’un rat” à propos de la transmission de son flambeau à la prochaine génération dans The Force Awakens en 2015, expliquant qu’il était simplement “là pour mourir”. Il n’est donc pas surprenant d’entendre qu’il se soucie tout aussi peu des détails du récent retour de Han de la tombe.

Dans The Rise of Skywalker, Ben Solo a une vision de son défunt père, qui rappelle à Kylo qu’il n’est pas trop tard pour se racheter. Alors que beaucoup ont fait valoir que Han n’apparaissait que comme un souvenir pour Ben, d’autres vous diront qu’il est en fait un fantôme de Force, malgré les films n’offrant aucun signe évident que Han était sensible à la Force.

Le débat a été soulevé dans une récente interview accordée à USA Today, mais il semble que Ford ne s’intéressait pratiquement pas à la question, faisant remarquer:

«Un fantôme de la Force? Je ne sais pas ce qu’est un fantôme de la Force. “

L’acteur a ensuite murmuré et a ajouté:

“Ne le dis à personne. Je ne parle pas assez fort pour votre enregistreur. Je n’ai aucune idée (explétive) de ce qu’est un fantôme de Force. Et je m’en fiche! “

Néanmoins, Ford avait quelques choses à dire sur le camée rapide de Han, rappelant comment le réalisateur J.J. Abrams l’a persuadé de reprendre son rôle une dernière fois:

«Lorsque JJ m’a demandé de le faire, j’ai dit:« Vous plaisantez? Je suis mort! “Il a dit:” Sorta morte. Vous pouvez le faire. “Il n’avait rien écrit à ce moment-là. Mais il a dit: “Ça va être super.” Alors j’ai dit d’accord. Si JJ vous demandait de faire quelque chose, vous le feriez probablement aussi. C’est un gars très persuasif. “

Bien que Ford n’ait pas beaucoup de respect pour les règles et la mythologie de la Guerres des étoiles galaxy, l’acteur a rarement été au-dessus de dépoussiérer une vieille partie pour le bien d’une franchise très appréciée. Et bien que ses jours en tant que Han soient enfin terminés, nous le verrons dans un autre rôle familier lorsque Indiana Jones 5 commencera à tourner plus tard cette année.