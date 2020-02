Harrison Ford nous parle de “l’appel sauvage” qui l’a conduit à jouer et de son amour pour les chiots

Ce vendredi 21 février, le film The Call of the Wild arrive dans les salles, un film réalisé par Chris Sanders, et mettant en vedette le célèbre et multiforme Harrison Ford, ce sera sans aucun doute va verser plus d’une larme aux fans des chiens et aux adeptes de l’acteur, qui depuis plus de 50 ans a donné vie à des personnages emblématiques du cinéma comme Indiana Jones ou Han Solo, de la saga Star Wars.

Basé sur le roman du même nom créé par l’écrivain Jack Londres, ce film distribué par 20th Century Studios raconte l’histoire de Buck, un chien très grand et désastreux qui vit plein de luxe grâce à son propriétaire, juge reconnu d’une localité de Californie.

Cependant, sa vie prend un virage à 180 ° lorsqu’un jardinier la vend à certains sujets qui l’emmènent en Alaska, où un défi commence à s’adapter et à survivre. Mais au-delà de ça, Buck se lance en fait dans une aventure pour trouver la partie la plus primitive de son être, quelque chose qu’il réalise grâce à son grand cœur et sa capacité à relever tous les défis auxquels il est confronté.

À un moment donné du voyage, Buck rencontre John Thornton (Harrison Ford), un homme qui est venu Alaska dans le but de s’isoler de tout le monde et de vivre accompagné uniquement de culpabilité, de nostalgie et d’abus d’alcool qui ont laissé la mort de son fils. Ou du moins jusqu’à ce que l’ami poilu de la bande entre dans sa vie, eh bien Buck emmène M. Thornton pour chercher le sens de son existence et rendre hommage à la personne qui a perdu.

Comme ils l’ont sûrement découvert il y a quelques semaines, Harrison Ford Il s’est rendu à Mexico pour promouvoir ce nouveau film auquel il participe, et nous avons eu l’occasion de parler avec l’acteur de la façon dont «l’appel sauvage» est venu dans sa vie et de la manière dont il l’a conduit à se passionner pour sa carrière d’acteur.

Mais pas seulement, puisque Harrison nous a également parlé un peu de la relation et de la connexion qu’il a dans la vraie vie avec les chiots, tout comme avec son personnage dans The Call of the Wild, et nous avons sûrement beaucoup d’entre nous avec nos amis à quatre pattes. Nous laissons notre conversation avec Harrison Ford ci-dessous: