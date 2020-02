Harrison Ford rencontre Buck, son copain de chien – / Film

L’appel de la nature ressemble à un film parfaitement sympa. Harrison Ford a fait pousser la barbe et s’est inscrit pour faire un film de famille, ce qui est surprenant, car il semble qu’il préfère… ne pas faire ce genre de chose. Mais le voici, avec dans Call of the Wild le rôle de John Thornton, qui part à l’aventure avec un gros chien nommé Buck. Buck est la vraie star de ce film, et il est également complètement animé numériquement, ce qui est juste un peu bizarre. Regardez un nouveau clip Call of the Wild ci-dessous, où Harrison Ford rencontre Buck pour la première fois.

L’appel du clip sauvage

Dans le grand schéma des choses, il est probablement préférable de faire un film comme The Call of the Wild avec un chien numérique. D’une part, puisque le chien est à peu près le personnage principal, le rendre animé permet aux cinéastes de mieux le contrôler. Il n’est pas nécessaire d’embaucher des dresseurs d’animaux et plusieurs chiens différents juste pour faire avancer les choses. Et puis il y a le facteur de sécurité supplémentaire: avoir un chien numérique garantit qu’un véritable animal (ou des animaux) ne finira pas par être exploité, blessé ou maltraité (même par accident).

Cela dit, le chien numérique a l’air vraiment sacrément bizarre. N’offense pas les animateurs, qui, je suis sûr, ont consacré d’innombrables heures pour que cela se produise. La copie de ce clip parle même de l’utilisation des «effets visuels de pointe et de la technologie d’animation afin de rendre les animaux du film comme des personnages entièrement photoréalistes – et émotionnellement authentiques». Il est juste difficile de regarder cela et de ne pas avoir un mystère la situation de la vallée entre en jeu, où vous pensez constamment: “Ce n’est pas un vrai chien.” Mais bon, c’est un film destiné aux jeunes, et peut-être qu’ils ne se moqueront pas de tout cela.

The Call of the Wild se concentre sur «Buck, un chien au grand cœur dont la vie domestique heureuse est bouleversée lorsqu’il est soudainement déraciné de sa maison californienne et transplanté dans les contrées sauvages exotiques du Yukon pendant la ruée vers l’or des années 1890. En tant que nouvelle recrue dans une équipe de traîneaux à chiens de livraison de courrier – et plus tard son chef – Buck vit l’aventure d’une vie, trouvant finalement sa vraie place dans le monde et devenant son propre maître. »

En plus de Harrison Ford et Buck le chien de bande dessinée, The Call of the Wild présente Dan Stevens, Omar Sy, Karen Gillan, Bradley Whitford, et Colin Woodell. Cherchez-le dans les théâtres 21 février 2020.

