Harrison Ford révèle sa gamme de films préférés de tous les temps

Tout au long de sa carrière, il a joué Indiana Jones, Han Solo et Rick Deckard – pour n’en nommer que trois – il n’est donc pas exagéré de dire que Harrison Ford a accumulé une collection de doublures et de slogans.

Même dans la seule franchise Star Wars, Ford est devenu connu pour son dialogue sournois et son attitude coquette. En effet, alors que la trilogie originale de Lucasfilm se déroulait et que Empire Strikes Back était lancé dans les salles, il devenait difficile de déterminer où Ford se terminait et où Han Solo commençait.

Mais parmi tous les one-liners et le dialogue mémorable, quel est son préféré? Cette question a été posée à Harrison Ford lors d’une interview avec BuzzFeed (h / t CinemaBlend), où l’acteur emblématique faisait la promotion de son nouveau film, Call of the Wild.

Et quand on lui a demandé de nommer sa ligne préférée de tous les temps, Ford a pointé en direction d’Indiana Jones et des Raiders of the Lost Ark à partir de 1981.

Ce ne sont pas les années, c’est le kilométrage

Oui, plus encore que le passeur préféré de la galaxie, c’est Indiana Jones qui se démarque dans l’esprit de Ford. Et il ne faudra pas longtemps avant que le plus grand archéologue du cinéma soit de retour sur nos écrans, alors que des plans sont en préparation pour un cinquième film Indy avec Harrison Ford.

Cela fait longtemps – trop long, pourrait-on dire – mais nous comprenons que la suite à longue gestation commencera à tourner plus tard cette année dans l’Indiana, probablement avant une sortie en salles en 2021. Et quand cela arrivera, cela résoudra un morceau oublié de l’histoire d’Indy.

La question est vraiment de savoir si elle reconnaîtra Kingdom of the Crystal Skull ou doublera la trilogie originale qui a aidé à consolider le statut de Harrison Ford en tant que star de cinéma mondiale (avec un peu d’aide de Guerres des étoiles, bien sûr). Nous le saurons très bientôt en effet.