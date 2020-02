Harrison Ford, star de Star Wars, joue régulièrement le héros dans la vraie vie

Harrison Ford est l’une des plus grandes stars de tous les temps. Il a joué des héros de films emblématiques comme Han Solo et Indiana Jones et a même été acclamé pour son habileté à jouer des rôles dramatiques.

Même à un âge où de nombreuses stars auraient depuis longtemps pris leur retraite, Ford continue de se battre et vivra le travail du célèbre écrivain Jack London dans le prochain film d’action Call of the Wild. En plus d’être le héros d’action préféré du monde à l’écran, Ford fait également beaucoup d’aventures dans la vie réelle et est même connu pour sauver des vies de temps en temps.

Harrison Ford est surtout connu pour ses films d’action

Harrison Ford | Rodin Eckenroth / WireImage

Ford a commencé à jouer à la fin des années 70, après avoir commencé sa carrière de charpentier. Il est apparu dans des films comme American Graffiti avant de devenir une star après son rôle principal dans Star Wars en 1977.

Presque instantanément après la sortie du film, il a été catapulté au sommet de la chaîne alimentaire hollywoodienne, et les fans du monde entier ont voulu savoir quelle était la prochaine étape pour le talentueux acteur charismatique. Ford a continué à reprendre son rôle de Han Solo dans plusieurs autres films Star Wars, y compris la dernière trilogie.

Son autre rôle le plus célèbre a été celui d’Indiana Jones, l’archéologue intrépide. Ford a acquis une réputation d’acteur rude et prêt à l’emploi, n’ayant jamais peur de s’attaquer à des cascades difficiles ou de filmer dans des endroits difficiles.

En plus des films emblématiques d’Indiana Jones et de Star Wars, Ford est apparu dans une grande variété d’autres films d’action, notamment Witness, Blade Runner, Patriot Games, Air Force One, The Fugitive et Six Days, Seven Nights. Il a définitivement gagné une place dans l’histoire du cinéma comme l’un des «Everymen» d’Hollywood.

Harrison Ford a sauvé plusieurs personnes dans la vraie vie

Ford est également devenu bien connu pour son habitude de faire des choses héroïques dans la vraie vie. L’acteur, qui possède une licence de pilote, fait régulièrement voler son hélicoptère au-dessus de zones semi-désertiques aux États-Unis, à la recherche de moyens de faire le bien.

Notamment, en 2001, Ford a sauvé un boy-scout de 13 ans échoué qui avait disparu dans le parc national de Yellowstone. Il y avait une recherche active en cours lorsque Ford a décidé de se joindre à l’effort de sauvetage et a fini par être le seul à localiser le garçon disparu.

Après l’avoir trouvé, Ford a posé son hélicoptère, a récupéré le garçon et l’a rendu aux autorités, pas pire pour l’usure.

Ford a également une fois sauvé une paire de randonneuses bloquées qui commençaient à devenir délirantes en raison de la déshydratation et de la chaleur. Ford, coiffé d’un chapeau de cow-boy, a volé à la rescousse, donnant sans aucun doute aux randonneurs la surprise de leur vie.

Pour Ford, être un héros dans la vie réelle est presque devenu une seconde nature.

Quelle est la prochaine étape pour Harrison Ford?

En février, Ford illuminera à nouveau le grand écran lors de son apparition dans le très attendu film Call of the Wild. Le film, qui présente une animation réaliste pour représenter des animaux sauvages dans un cadre désertique désert, est le véhicule parfait pour Ford et attirera probablement les fans de tous âges.

Ford incarnera un amateur de plein air du nom de Jack Thornton, qui s’associe à un adorable chien pour affronter certains des éléments les plus durs du monde. Il semblerait qu’il reviendra également en tant qu’Indiana Jones dans un cinquième film, bien qu’aucune date de sortie ni aucun détail précis n’ait encore été communiqué.

Il semble que, pour Ford, être un héros d’action n’est qu’un mode de vie.