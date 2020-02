Harrison Ford taquine «Indiana Jones 5» pour voir «son histoire résolue»

Avec le tournage qui commence bientôt, Harrison Ford a taquiné ce que nous pouvons nous attendre à voir dans le prochain film d’Indiana Jones.

Lucasfilm essaie de faire décoller un Indiana Jones 5 depuis l’acquisition du studio par Disney. Lucasfilm a sorti plusieurs films Star Wars maintenant, mais rien d’autre des autres propriétés qu’ils possèdent. Harrison Ford et Steven Spielberg sont impatients de revenir dans la franchise Indiana Jones avec un tournage qui devrait commencer dans deux mois.

Indiana Jones 5 a subi plusieurs modifications avec des scripts écrits par Jonathan Kasdan, Dan Fogelman et David Koepp. Indiana Jones 5 sera probablement aussi un envoi pour Harrison Ford et l’acteur a taquiné ce qui est en magasin lors d’une interview avec IGN:

“Eh bien, je ne vais pas partager l’histoire avec vous parce que cela ne semble pas être une bonne idée. Mais nous verrons de nouveaux développements dans sa vie, sa relation. Nous verrons une partie de son histoire résolue. C’est un très bon script. J’attends ça avec impatience. “

Le cinquième Indiana Jones sera réalisé par Steven Spielberg et marque la première entrée de Lucasfilm dans la franchise sous l’égide de Disney. John Williams s’attache à écrire la partition après avoir prêté son talent aux quatre derniers chapitres de la série de films.

Il est actuellement prévu que Indiana Jones 5 de Harrison Ford sortira en salles le 9 juillet 2021. Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour toutes les dernières nouvelles sur les projets à venir de Lucasfilm!

Source: IGN

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe d’origine

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant qu’Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant Superboy et Deathstroke, respectivement, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

Source: Univers DC

Ryden Scarnato

L’affection de Ryden pour tout ce qui concerne DC, Marvel et Star Wars l’a conduit au journalisme de divertissement à Heroic Hollywood en tant que rédacteur en chef.