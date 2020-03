Harrowing Images Extrait “Survive” de Quibi

D’un accident d’avion à un voyage pénible à travers la nature sauvage vient “Survivre”, une nouvelle série de Mark Pellington, directeur de The Mothman Prophecies.

Quibi arrive en avril avec des tonnes de contenu original qu’ils appellent “Films en chapitres”, chaque chapitre étant de 10 minutes ou moins.

L’un des plus excitants est “Survive” avec Sophie Turner («Game of Thrones», plusieurs suites X-Men) et Corey Hawkins (Kong: l’île du Crâne).

Dans “Survive”, “Lorsque l’avion de Jane (Turner) s’écrase sur une montagne recouverte de neige, elle doit se retirer de l’épave et se battre pour sa vie aux côtés de Paul (Hawkins), le seul autre survivant restant. Ensemble, ils se lancent dans un voyage déchirant hors de la nature, luttant contre des conditions brutales et des traumatismes personnels. »

Cliquez ici pour regarder la bande-annonce de «Survive», qui devrait s’écraser sur Quibi. Lundi 6 avril.