Harry et Meghan Markle, dans la ligne de mire de Netflix

Netflix est l’un des créateurs de contenu audiovisuel les plus importants et les plus reconnus au monde. Une grande partie de son succès repose sur la signature des talents les plus remarquables de l’industrie pour son équipe et d’avoir les personnalités qui suscitent le plus l’attention du public. Pour cette raison, il n’est pas surprenant que la société dirigée par Reed Hastings souhaite intégrer les ducs de Sussex, Harry et Meghan Markle dans leur effectif, maintenant qu’ils ont divorcé de la famille royale britannique.

Harry et Meghan Markle ont décidé de s’éloigner de la famille royale britannique

Ted Sarandos, directeur du contenu de la plateforme, n’a pas hésité à dire que ce serait une bonne signature dans les déclarations recueillies par The Guardian: “Qui ne serait pas intéressé? Oui, bien sûr.” Le rêve de Sarandos pourrait devenir réalité, puisque les ducs de Sussex ont convenu avec la reine Elizabeth II de leur départ progressif de la maison royale britannique, dans le but de vivre en tant que personnes autonomes et avec le désir de gagner leur propre argent. De plus, Meghan a travaillé comme actrice avant de quitter son emploi pour épouser le prince.

Si Netflix leur présentait une offre, ce ne serait pas la première que Harry et Meghan reçoivent, comme le l’actrice de ‘Suits’ a déjà conclu un accord pour prêter sa voix dans un projet Disney en échange d’un don de charité, selon The Guardian. De plus, l’année dernière, alors qu’il n’avait pas encore envisagé sa rupture avec la maison royale britannique, Harry a reçu une offre de travailler aux côtés d’Oprah Winfrey dans un documentaire sur la santé mentale pour Apple TV.

Verrons-nous une suite à «The Crown»?

Ted Sarandos n’a pas statué sur le type de projets qu’il proposerait aux ducs de Sussex s’il parvient enfin à compter sur eux dans son effectif. L’une des possibilités le public aimerait voir avec certitude que ce serait la narration à la première personne de Harry et Meghan de leur nouvelle vie. Qui sait si dans quelques années, nous verrons une suite à “ The Crown ”, la série qui raconte la vie de la reine Elizabeth II, avec son petit-fils et sa femme jouant eux-mêmes.

