Harry Potter dans le MCU? Daniel Radcliffe pourrait être la prochaine grande star à jouer un super-héros

Marvel Studios a fait de grandes annonces en juillet 2019 au San Diego Comic-Con. Le MCU prévoit une liste impressionnante de longs métrages tels que Black Panther 2 et Thor: Love and Thunder, ainsi que plusieurs émissions programmées pour être diffusées sur la plate-forme Disney +.

Juste au moment où les fans ne feraient plus d’annonces, août 2019 a annoncé l’annonce de trois autres spectacles à Disney’s D23 Expo: Mme Marvel, She-Hulk et Moon Knight.

L’annonce de Moon Knight en particulier a enflammé les médias et les fans de rumeurs sur qui pourrait jouer ce personnage unique.

BUSY TONIGHT – Épisode 1053 – Sur la photo: Daniel Radcliffe sur le tournage de Busy Tonight – (Photo: Jordin Althaus / E! Entertainment / Banque de photos NBCU)

Qui est Moon Knight?

Bien que les fans de bandes dessinées connaissent bien Moon Knight, le spectateur moyen du MCU n’a peut-être pas entendu parler de ce héros de bande dessinée moins connu. Moon Knight est le personnage de super-héros de Marc Spector, un ancien boxeur, marin et agent de la CIA qui est finalement devenu mercenaire.

La plupart des super-héros ont un vrai nom et un alter ego mais la vie de Spector est un peu plus compliquée. Il a un trouble dissociatif de l’identité (DID), autrefois connu sous le nom de trouble de la personnalité multiple, ce qui rend d’autant plus difficile l’équilibre entre sa vie «normale» et sa vie de super-héros.

Ses autres personnalités incluent un millionnaire nommé Steven Grant et un chauffeur de taxi nommé Jack Lockley.

Bien qu’il ait une formation d’élite en tant que combattant et agent, ses superpuissances vont et viennent avec la lune. Marvel a publié une vidéo sur son Instagram qui se lit comme suit: “Spector combat le crime en utilisant des armes de haute technologie et une super-force alimentée par le clair de lune.”

La vidéo partage également la ligne accrocheuse, “Chaque fois que la lune brille, Moon Knight est prêt à se battre.”

Donc, pour récapituler, Moon Night a besoin d’un acteur principal avec les côtelettes pour jouer plusieurs personnages, se battre comme un agent d’élite et afficher des super-pouvoirs incohérents qui vont et viennent avec la lune. Qui pourrait éventuellement retirer cela?

Les rumeurs indiquent que Daniel Radcliffe pourrait jouer le rôle de Moon Knight

La rumeur veut que Daniel Radcliffe, plus connu pour son rôle de titulaire en tant que Harry Potter, soit en considération pour le rôle. Personne n’est sûr de l’origine de cette rumeur, mais plusieurs médias en parlent depuis des mois et les fans en discutent sur Twitter.

Il n’est pas un mauvais choix pour le rôle, et il serait intéressant de voir ce qu’il pourrait en faire. On peut supposer qu’une partie de son attrait, mis à part la base de fans, est sa familiarité avec les personnages fantastiques non seulement dans son rôle de Harry Potter, mais aussi d’Igor dans Victor Frankenstein et d’Ig Perrish dans Horns, et en tant que cadavre parlant dans le film indé étrange, Swiss Army Man .

Radcliffe a également un héritage juif, ce qui correspond au personnage de Marc Spector et selon les rumeurs, il s’agit d’une condition de casting importante pour le rôle.

Que pensent les fans de Daniel Radcliffe pour le rôle de Moon Knight?

Alors que la plupart peuvent convenir qu’il est un acteur talentueux, certains fans se demandent s’il a la compétence d’acteur pour retirer un personnage avec DID. Un fan a tweeté: «Permettez-moi de dire ceci maintenant. Shia LaBeouf serait le casting parfait pour Moon Knight. Je ne vois pas Daniel Radcliffe jouer toutes les personnalités… en particulier Jake Lockley. “

Un autre fan aborde la question d’agir en faveur de Radcliffe en tweetant: «Pour les gens qui vont se plaindre de la rumeur selon laquelle Daniel Radcliffe serait MoonKnight. Permettez-moi de vous diriger vers Horns. C’est un film sur un homme qui fait pousser des cornes (choc) et il commence à devenir fou à cause des cornes. Daniel Radcliffe est l’homme qui fait pousser des cornes et il est FANTASTIQUE !! ”

D’autres fans veulent voir Radcliffe dans le rôle du pur amusement avec un fan qui tweete: «J’espère que Daniel Radcliffe est Moon Knight, donc les gens commenceront tout ce fanart Batman v Moonknight en utilisant des images de Harry Potter: GoF.»

Il s’agit d’une référence à Robert Pattinson, qui a joué Cédric Diggory dans The Goblet of Fire, qui a été choisi comme le plus récent Batman pour l’univers DC. Ce serait un match intéressant, car Moon Knight est souvent comparé à Batman en raison de sa nature sombre et imprévisible et de sa justice vigilante.

Hormis les rumeurs, pour l’instant, Marvel Studios et Disney + sont restés silencieux à propos de la série depuis son annonce initiale, de sorte que les fans n’auront qu’à attendre et voir qui est le Moon Knight.