Harry Potter et les animaux fantastiques ne seront pas sur HBO Max au lancement

HBO a une histoire de propriété compliquée. Le réseau était la propriété de Time Inc., jusqu’à ce que cette dernière fusionne avec Warner en 1989. Il y a un peu plus de 3 ans, Warner est alors devenu le pion dans cette accumulation de capital comme Agar.io, lorsque de plus gros poissons AT&T les ont dévorés pour 108,7 milliards de dollars. . Qu’est-ce que tout cela a à voir avec Harry Potter, bien que?

Eh bien, ravi que vous ayez demandé. Vous voyez, l’acquisition d’AT & T Warner a vu la filiale de divertissement de la société, WarnerMedia, diriger un nouveau service de streaming sous le nom de HBO Max. À la manière de ses rivaux Disney avec leur plate-forme Disney +, HBO Max est commercialisé comme l’endroit où aller pour tout votre contenu Warner Bros. Leur catalogue comprend la trilogie The Dark Knight, les films DCEU et le Potterverse susmentionné. Vous supposeriez alors que le contenu qu’ils possèdent sur le service serait un jeu d’enfant. Mais non.

En 2016, quelques mois avant qu’AT & T n’ait annoncé son intention d’assimiler la société, les boffins de Warner Bros ont retiré leurs droits de diffusion pour l’intégralité de J.K. Le monde magique de Rowling, y compris les fantastiques bêtes dérivées, dans un accord d’accès exclusif jusqu’en 2025. Oups.

Avance rapide jusqu’en 2020 et l’évolution du marché vers le streaming a été si prononcée qu’il est impensable qu’un grand studio accepte ce genre d’accord. Dans l’état actuel des choses, il n’y aura pas de Potter sur HBO Max lorsque le service fera sa révérence au printemps. Heureusement, des discussions sont en cours pour ramener le garçon qui vivait à la maison. «Ces discussions se poursuivront. Vous ne pouvez pas vivre notre expérience sans Harry Potter », a souligné Kevin Reilly, rédacteur en chef du contenu de HBO Max. Les dirigeants ont également tenu à signaler la cinémathèque de 500 personnes qu’ils seront prêts à lancer au lancement. Reste à savoir si Harry Potter sera l’un d’entre eux.