Harry Potter, sois comme lui et étudie cette quarantaine à Poudlard

Voulez-vous être comme Harry Potter?, C’est une énorme opportunité car Poudlard ouvre ses portes … numérique pour que vous puissiez étudier avec eux dans cette quarantaine.

Poudlard est ici est le site en ligne qui enseigne à ses étudiants l’histoire de la magie et il y a même des cours sur les potions, les herbologies, les arts sombres, l’astronomie, les charmes et plus, tout comme le célèbre magicien.

L’admission à la célèbre école est disponible à la fois sur les téléphones portables et sur PC, mais non seulement il y aura des cours, vous aurez également des devoirs et des exercices en ligne qui vous permettront d’atteindre le niveau de “magicien” et d’être un Harry Potter ou Hermione Granger.

Sur le site, vous pouvez trouver des jeux de rôle, des forums et vous pouvez même entrer dans la bibliothèque virtuelle avec la collection de magazines de Poudlard Entertainment.

Pour participer à un cours, il vous suffit de vous inscrire par e-mail, remplissez un formulaire et sélectionnez la maison dont vous souhaitez faire partie.

Récemment, l’acteur Daniel Radcliffe, qui a donné vie au célèbre acteur, a exclu la possibilité qu’il porte à nouveau la cape.

Je n’aime pas dire non aux choses, mais ce n’est pas quelque chose que j’attends avec impatience. J’ai l’impression que ces films ont tourné la page et vont bien sans nous. Je suis content des choses telles qu’elles sont. J’aime la façon dont ma vie est maintenant, a déclaré l’acteur à Variety.

