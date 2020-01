Harry Potter Star dit que ce serait son rêve ultime de jouer James Bond

Tom Felton est déjà reconnu dans le monde entier pour sa performance en tant que Draco Malfoy dans les films Harry Potter, mais il a l’intention de vérifier un autre personnage emblématique de la littérature britannique – 007 lui-même, James Bond. Daniel Craig, bien sûr, se désengage du rôle qu’il occupe depuis 2006 avec No Time To Die en avril, tant de stars jettent leur chapeau dans le ring pour être envisagées pour le remplacer. Y compris Felton.

L’acteur – qui est apparu dans une série de projets, tels que Rise of the Planet of the Apes et The Flash, depuis qu’il a dit au revoir au monde sorcier – a parlé avec Closer Magazine de son désir de changer de baguette pour un Walther-PPK. Lorsqu’on lui a demandé qui était le personnage de ses rêves, il a immédiatement sauté sur Bond, expliquant clairement son amour de toujours pour le héros.

«James Bond serait le rêve ultime. Le premier film que j’ai eu quand j’avais sept ans était James Bond. C’est tout ce que j’avais en tête. »

Le désir de Felton de revêtir le smoking de Bond pourrait être surprenant, étant donné qu’il est généralement considéré comme un “acteur méchant” en raison du rôle de Némésis de Harry Poudlard pendant tant d’années. La star a précisé qu’il aime aussi dépeindre les bons gars, bien que le sens du bien ou du mal d’un personnage ne soit pas vraiment le principal crochet pour lui lors du choix d’un rôle.

«J’aime jouer le goodie, mais je ne cherche pas vraiment à jouer un bon gars ou un méchant. J’aime jouer avec des gens qui sont différents de moi – plus ils sont loin de chez eux, plus c’est amusant de jouer. »

Les chances ne cessent de changer pour savoir qui sera le prochain 007, avec Idris Elba, Tom Hiddleston, Tom Hardy et bien d’autres encore circulant autour du concert. Quant à la direction que prendront les producteurs, tout ce que nous savons, c’est que James Bond restera certainement un homme – même s’il pourrait bien être une personne de couleur la prochaine fois.

Le chant du cygne de Daniel Craig alors que le super-espion arrive dans les salles à partir du 8 avril aux États-Unis. Et pour vous, fans de Harry Potter, Fantastic Beasts 3 finira par tomber en novembre 2021.

