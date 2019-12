Harry Potter Star étant prévu pour jouer au chevalier de la lune de Marvel

Parmi les nombreux nouveaux héros à venir au MCU au cours des prochaines années, il y a Moon Knight, avec une émission télévisée mettant en vedette Marc Spector en direction de Disney Plus. Et avec la production maintenant prête à se préparer, il semble que le processus de casting ait commencé, Marvel recherchant actuellement des acteurs pour donner vie au personnage principal.

Jusqu'à présent, quelques noms ont été proposés comme candidats potentiels, mais Full Circle Cinema fait savoir aujourd'hui que nul autre que Harry Potter la star Daniel Radcliffe est prévue pour jouer le rôle. Le média mentionne qu'il n'est "qu'un des acteurs" pris en compte, donc il y a probablement d'autres noms sur la liste également. Mais Radcliffe est certainement l'un d'entre eux. Et franchement, cela ne devrait pas surprendre.

Après tout, We Got This Covered a été le premier à vous dire que Daniel Radcliffe était en train de regarder Moon Knight en septembre, et il semble maintenant que Full Circle Cinema ait confirmé notre scoop. Et encore une fois, bien qu'il ne soit pas encore un verrou, nous savons que le studio veut quelqu'un qui est juif, ce qu'est Radclife. Sans oublier que ce n'est pas la première fois qu'il est lié à un rôle Marvel, non plus.



Plus tôt cette année, des rumeurs circulaient selon lesquelles il pourrait être en lice pour le Wolverine du MCU. Il a finalement écrasé ceux-ci, mais a déclaré dans le passé qu'il ne serait pas opposé à jouer un super-héros et qu'il conviendrait certainement à quelqu'un comme Marc Spector.

Mais dites-nous, aimeriez-vous voir Daniel Radcliffe comme le MCU Moon Knight? Ou aviez-vous quelqu'un d'autre à l'esprit pour le rôle? Comme toujours, faites-le nous savoir à l'endroit habituel ci-dessous.