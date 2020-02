Harry souffre des conséquences d’avoir renoncé à la royauté, disent-ils

Harry subit les conséquences d’avoir renoncé à la royauté, disent | Instagram

Apparemment, la décision Ducs de Sussex annoncé soudainement a eu des conséquences notamment pour la Prince Harry ils assurent.

Harry et Meghan Annonçant leur volonté de quitter les dettes royales au début de cette année 2020, les Ducs ont fait connaître la décision radicale après leur première apparition après s’être absentés en décembre dernier lors de leur séjour au Canada.

Après que le mineur de Windsor eut fini avec les dernières dettes royales, il atteignit sa femme Meghan en Le Canada où il l’a rencontrée avec son petit fils Archie.

Cependant, bien que les deux Ducs Ils ont été fermes dans leur décision d’abandonner la royauté, ce qui a apparemment causé des conséquences émotionnelles.

Comme ils le soulignent, le plus jeune de la maison Windsor, le prince Enrique Il a commencé à ressentir les conséquences émotionnelles de cette décision.

Bien au contraire de Meghan qui a été vu essayant de reprendre sa vie Le CanadaDe même, il a été vu participer à des travaux philanthropiques à Vancouver, il a été capturé dans la voiture en train de traverser les différentes routes et ils soulignent qu’il commence à préparer son chemin vers les écrans.

Ce matin, la duchesse de Sussex est retournée à l’université! Rejoindre des étudiants et des éducateurs à l’Université de Johannesburg La Duchesse a pu annoncer une nouvelle série de bourses de genre de l’Association of Commonwealth Universities, dont elle est la marraine. Elle a également pu annoncer quatre nouvelles bourses pour aider les étudiants à étudier dans différents pays du Commonwealth, permettant une compréhension interculturelle et une opportunité d’approfondir leurs études à l’étranger. L’un des récipiendaires de ces subventions a partagé son histoire de grandir sur des terres agricoles au Kenya, où j’ai payé pour son éducation en commercialisant des légumes pour couvrir les frais de scolarité (le chou-fleur part pour être exact!) Il fait actuellement une étude sur les cancérogènes dans son pays , son lien avec le cancer – son travail contribue à changer les pratiques et à sauver des vies. La duchesse a été tellement émue par le travail accompli dans le secteur de l’éducation et pour discuter avec des penseurs aux vues similaires de l’importance de l’accès à l’éducation et du soutien nécessaire en interne. Lorsque la table ronde de ce matin a abordé les défis rencontrés dans ce secteur et à quel point cela peut sembler intimidant, la duchesse a déclaré: «Parfois, l’accès à l’éducation peut sembler si important, vous vous demandez par où commencer? Donc, vous commencez avec un élève ou une école, vous commencez simplement. Et c’est là que nous voyons le changement. »Elle a poursuivi en faisant référence à une citation de Martin Luther King Jr:« Faites le premier pas … vous n’avez pas besoin de voir tout l’escalier, faites simplement le premier pas. »Depuis @the_acu_official Gender Grants ont été lancés en 2016, 28 universités de 17 pays en ont bénéficié avec un minimum de 600 bénéficiaires participant à des ateliers soutenus par les subventions. #RoyalVisitSouthAfrica Photo © images Images PA

Une publication partagée du duc et de la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 1er octobre 2019 à 15 h 26.

Cependant pour Harry, le processus n’est pas du tout facile et passe par tout le processus, selon un ami proche du royal, Nacho Figueras, lors d’une interview spéciale.

J’ai parlé à Harry il y a quelques jours. Il a beaucoup souffert pour tout ce qui lui est arrivé. Ce sont les gens qui le jugent pour ceux qui souffrent tant.

De même, la même source indique qu’à la fin de la journée Harry est jugé pour avoir fait de son mieux pour sa famille, surtout après avoir eu un bébé Meghan Markle.

Il remplit son rôle de père … c’est un homme qui essaie de protéger son petit et sa lionne de quoi que ce soit. Il est devenu un homme incroyable, un homme dont sa mère serait fière. ”

Il est à noter que le mois de janvier n’a pas été facile pour le prince qui a dû protéger sa famille des regards de la presse, notamment Meghan qui a maintenant été désigné comme responsable de la séparation Harry de la famille royale.

Les mêmes Ducs ils ont engagé une action en justice contre les médias car ils assurent que Meghan a été ciblée par la presse, le prince Harry cherche à éviter à tout prix de revivre quelque chose de similaire à ce qui s’est passé avec sa mère, Lady di après le malheur qui a pris sa vie en 1997 en s’échappant des paparazzis.

