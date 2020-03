Harry Styles appelle son ami Stevie Nicks une «sorcière» dans sa dernière interview

Harry Styles a été sur une larme promotionnelle tourbillonnante au cours des dernières semaines, libérant de nouvelles vidéos de son album, Fine Line, frappant le circuit des médias, ornant les couvertures de magazines et se préparant pour une tournée mondiale.

Ça a été presque sans arrêt. Si vous avez suivi, vous savez qu’il exécute des séances secrètes, fait des duos avec Lizzo, et fait vibrer des légendes comme Stevie Nicks. Nicks est quelqu’un que Styles considère comme un ami et il a partagé un petit conte à son sujet lors d’une récente interview.

Harry Styles et Stevie Nicks à la cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée du Rock & Roll | Kevin Mazur / . pour le Temple de la renommée du rock and roll

Harry Styles apparaît sur le podcast de Howard Stern

Dans l’un des sit-down les plus attendus sur SiriusXM le matin du 2 mars, Styles a discuté avec l’animateur de radio vétéran Howard Stern. Ils ont parlé du vol de la Saint-Valentin, de sa carrière, des musiciens qui ont influencé son écriture et des liens avec Stevie Nicks.

Nicks a écouté très tôt l’album de Styles avant sa sortie en décembre, et il a décrit l’expérience à Stern. Elle était à Londres pour une représentation et après le dîner, elle a demandé à Styles d’entendre le projet.

“Elle a dit:” Oh, je veux venir écouter l’album “et elle était avec, comme toutes ses dames – un petit clan de sorcières. Et puis ils sont tous revenus à la maison et je leur ai joué l’album.

Et ils sont tellement habitués à vivre la nuit, vous savez. Ils se réveillent très tard et ensuite ils vivent en quelque sorte la nuit parce qu’ils sont, vous savez, des sorcières. Donc, ça commence à 3 heures du matin en jouant l’album et je me dis: “Je suis un peu fatigué” et ils sont comme, en pleine forme. Ils disent vraiment: “Oh, c’est comme la journée pour nous.” “

Styles et Nicks ont une douce amitié qui remonte à

quelques années

Styles et Nicks se sont rencontrés pour la première fois en 2015 et depuis, Styles est devenu proche de Nicks et Mick Fleetwood. Vulture note que Nicks s’est référé à lui en plaisantant comme à elle et à «l’enfant amoureux» de Fleetwood et l’a également appelé son fils adoptif.

Ils se sont produits ensemble au fil des ans et, lorsqu’ils font leurs propres spectacles, se couvrent souvent les chansons les uns des autres. Le lien est réel – elle lui donne même des conseils.

Vous pouvez regarder certains de leurs duos sur YouTube où ils chantent

des succès comme «Landslide» et «Stop Draggin» My Heart Around ».

Des rumeurs selon lesquelles Stevie Nicks était «sorcière» l’ont tourmentée

décennies

Depuis les années 1970, les gens ont spéculé que Nicks est une sorte de sorcière mystique – une conclusion tirée des chansons et de son sens du style. Elle aime le noir, le velours et la dentelle sur scène et hors scène.

Les critiques de musique et les fans se sont demandé à haute voix si la sorcellerie était son truc, et le morceau «Rhiannon» est celui qui a contribué aux rumeurs. Pour mémoire, elle a nié la pratique.

Les potins se calmeraient mais quand elle est apparue dans American Horror Story: Coven en 2014, elle a repris. Comme l’a noté Entertainment Tonight, cela ne l’a pas empêchée de faire une autre place dans la série en 2018 sous le nom de White Witch.

Peu importe, car l’héritage musical de Nicks est ce qui compte pour elle

fidèle – et intergénérationnelle – base de fans, et elle croit que son amie

Harry Styles aura également une longue carrière. Selon lui, elle a raconté

lui de faire juste ce qu’il veut faire.