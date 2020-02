Harry Styles aurait été agressé à Knifepoint le jour de la Saint-Valentin

De nombreux fans de Harry Styles apprécient sa musique en raison de son romantisme. Il ne serait pas surprenant que certains de ses fans décident de jouer sa musique le jour de la Saint-Valentin. Malheureusement, la Saint-Valentin de Styles n’était pas aussi belle qu’elle aurait pu l’être. La BBC rapporte que le 14 février 2020, Styles a été agressé près d’un pub à Hampstead dans le nord de Londres. Voici ce que nous savons de l’affaire jusqu’à présent.

Harry Styles agressé à Londres

Le Guardian rapporte que vers minuit, un homme s’est approché de Styles et l’a menacé avec un couteau. Styles a tenté de garder son calme et celui de l’homme en lui remettant son argent.

Le lendemain, des policiers ont été contactés au sujet de l’incident. Jusqu’à présent, aucune arrestation n’a été effectuée. Styles aurait été ébranlé mais n’a pas été blessé lors de l’interaction.

Styles et sa direction doivent encore confirmer ou faire une déclaration publique concernant l’incident. La BBC a demandé des commentaires, mais elle n’a pas encore répondu.

Harry Styles a également fait face à un harceleur

Ce n’est pas la première fois que Styles fait face à une situation dangereuse à Londres. The Independent rapporte que le chanteur a rencontré un sans-abri du nom de Pablo Tarazaga-Orero en mars 2019. Styles a vu Tarazaga-Orero camper devant sa maison pendant une nuit pluvieuse et a été bouleversé par son malheur. Les styles ont offert de l’argent à Tarazaga-Orero pour se nourrir ou s’abriter, selon The Guardian.

Tarazaga-Orero a déclaré qu’il ne pouvait pas accepter d’argent pour des raisons religieuses et qu’il ne mangeait que de la nourriture végétalienne. Le lendemain matin, Styles a donné de la nourriture végétalienne à Tarazaga-Orero. Tarazaga-Orero a ensuite demandé à Styles s’ils pouvaient manger ensemble dans un restaurant.

Styles a répondu qu’il était occupé à l’époque et a déclaré plus tard que la rencontre le mettait mal à l’aise. «Son expression faciale m’a fait me sentir un peu mal à l’aise; c’était une sorte de sourire narquois », a déclaré Styles. «J’ai réalisé qu’il y avait quelque chose de pas tout à fait normal.» Tarazaga-Orero est resté campé devant la maison Styles pendant plusieurs mois.

Le comportement de Pablo Tarazaga-Orero s’est intensifié

Par la suite, Tarazaga-Orero a commencé à arriver au pub local de Styles jusqu’à quatre fois par semaine, selon The Guardian. À chaque fois, il arrivait peu de temps après l’arrivée de Styles. Ces expériences ont fait sentir à Styles qu’il était surveillé.

Les interactions de Styles avec Tarazaga-Orero ont commencé à le mettre en danger. Il s’inquiétait des «points faibles» potentiels chez lui. Tarazaga-Orero a également demandé de l’argent à Styles deux fois: une fois en mettant une note à travers sa porte et une fois en parlant à Styles pendant qu’il faisait du jogging.

Styles a finalement dénoncé Tarazaga-Orero à la police. Au tribunal, Tarazaga-Orero a déclaré qu’il avait une vision que lui et Styles seraient ensemble en Irlande. Il a également déclaré que Styles tentait de l’acheter et a souligné qu’il n’était pas amoureux de Styles. Tarazaga-Orero a été reconnu coupable de traque de Styles en octobre 2019.

La BBC dit que Tarazaga-Orero a reçu l’ordre de terminer un programme de réadaptation de 30 jours. Il a également reçu une commande communautaire de 12 mois. Le procureur Katy Weiss a déclaré que Styles était «catégorique, il veut [the defendant] pour obtenir de l’aide, bien qu’il ne veuille pas le revoir. ”

