Harry Styles chantera au pré-show du Super Bowl et certains fans ne sont pas heureux

Harry Styles est surtout connu pour son travail de musicien. Il a également eu du succès en tant qu’acteur. Cependant, le sport ne fait pas partie de sa marque en tant qu’artiste. Il cherche à changer cela – et certains de ses fans ne sont pas contents.

Les détails de la prochaine performance de Harry Styles

Le Super Bowl LIV est à l’horizon. L’émission du match à la mi-temps avec Jennifer Lopez et Shakira a inspiré la fascination du public. Cependant, Lopez et Shakira ne seront pas les seuls chanteurs pop à se produire en conjonction avec les événements.

Billboard rapporte que Harry Styles devrait se produire à la soirée Pepsi Zero Sugar Super Bowl. L’événement aura lieu avant le match. Styles se produira aux côtés de la superstar DJ Mark Ronson, connu pour ses tubes comme “Uptown Funk” de Bruno Mars et “Shallow” de Lady Gaga.

Styles semble être excité par cette perspective. Il a déclaré: “Je suis ravi de jouer au Pepsi Super Bowl cette année. J’entends qu’ils sont incroyables et j’ai hâte. Rendez-vous à Miami. “

Pourquoi sa performance est controversée

Pourtant, certains fans de Styles ne veulent pas le voir se produire à Miami, rapporte Newsweek. En utilisant le hashtag «#harrybackout», ces fans mécontents demandent à Styles de ne pas jouer en l’honneur de Colin Kaepernick. Comme beaucoup de gens – même ceux qui ne s’intéressent pas au sport – le savent, Kaepernick a eu une relation litigieuse avec la NFL. Les partisans de Kaepernick et Black Lives Matter ne veulent pas que Styles se produise dans une émission financée par Pepsi, car Pepsi est un sponsor majeur de la NFL.

Jusqu’à présent, Styles n’a pas répondu à ces demandes. La plupart des célébrités n’envisageraient jamais de se retirer d’un événement aussi important. Cependant, Styles est le genre qui pourrait écouter ses fans.

L’histoire de Harry Styles de soutenir Black Lives Matter

Comme beaucoup de ses héros musicaux des années 1960, Styles a une histoire de promotion des causes sociales. Il se considère comme un allié de la communauté LGBTQ et a renoncé au drapeau de la fierté lors de ses concerts. Il a également soutenu les mesures de contrôle des armes à feu. Billboard rapporte que Styles a déjà ajouté un autocollant Black Lives Matter à sa guitare, et il a agité un drapeau Black Lives Matter lors d’une performance au Madison Square Garden.

Comment les problèmes sociaux influencent la musique de Harry Styles

Styles a également confirmé que son plus grand succès, «Sign of the Times», était partiellement inspiré par Black Lives Matter. NME rapporte que le chanteur a commenté la chanson en disant: «Nous traversons une période difficile, et je pense que nous avons déjà vécu de nombreuses périodes difficiles auparavant. Mais il se trouve que nous vivons à une époque où les choses qui se produisent dans le monde sont absolument impossibles à ignorer. »

Il a ajouté: «Je pense qu’il aurait été étrange de ne pas reconnaître du tout ce qui se passait. Par exemple, «Sign of the Times», pour moi, cela regarde plusieurs choses différentes. C’est moi qui commente différentes choses

Kaepernick est l’un des visages du mouvement Black Lives Matter, alors peut-être que Styles décidera de se solidariser avec lui. Il y a aussi une chance qu’il puisse essayer de faire preuve de solidarité avec Kaepernick lors de sa performance d’avant-spectacle. Nous devrons voir comment ses fans réagiront à la performance.

