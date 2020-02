Harvey Weinstein a été reconnu coupable de viol

Après presque trois ans de différends juridiques, aller et venir devant les tribunaux, il y a enfin un verdict en tant que magnat et producteur hollywoodien, Harvey Weinstein a été reconnu coupable de crimes de viol au troisième degré et d’actes sexuels criminels au premier degré, après que plusieurs femmes autour de lui l’ont accusé en 2017 et après tout, cette série de déclarations a déclenché le mouvement #MeToo, qui a révélé de nombreux comportements inappropriés et sexuels dans le monde.

La condamnation concernait spécifiquement les cas de Miriam Haley et Jessica Mann, qui ils pourraient faire passer Weinstein le reste de sa vie en prison parce que les accusations combinées entraînent une peine combinée pouvant aller jusqu’à 28 ans de prison sans possibilité de fianza. Il fait également face à un procès pour comportement sexuel inapproprié à Los Angeles impliquant deux femmes, dont l’une – Lauren Marie Young – a témoigné à New York pour renforcer les cas de Haley et Mann.

Le jury a rendu son verdict lundi matin après cinq jours de délibération. Alors que Weinstein a été reconnu coupable de deux des accusations qu’il a subies, l’infâme producteur hollywoodien Il a été acquitté d’une accusation de viol au premier degré et de deux accusations d’agression sexuelle prédatrice, ce dernier étaient les accusations les plus graves. Il est prévu que Harvey est condamné le 11 mars.

Le deuxième chef d’accusation, acte sexuel criminel au premier degré, est lié à Miriam haley, un ancien assistant de Project Runway qui a témoigné que Weinstein pratiquait le sexe oral de force dans son appartement de Manhattan. Le cinquième chef d’accusation est la violation de Jessica Mann, actrice en herbe qui Il a signalé de nombreuses agressions sexuelles au cours de son témoignage.

Le procès d’Harvey Weinstein est loin d’être terminé. Il fait toujours face à quatre chefs d’accusation de viol et d’agression sexuelle à Los Angeles, face à un autre possible 28 ans au total. En décembre, l’ancien modèle Kaja Sokola a déposé une plainte pour agression sexuelle sur des mineurs contre Weinstein après sa retraite d’un accord civil provisoire de 25 millions de dollars avec la Weinstein Company. Deux autres accusatrices, la productrice Alexandra Canosa et l’actrice Wedil David ont également rejeté l’accord en faveur de leurs propres affaires civiles.

Ce verdict mènerait sans aucun doute le mouvement #MeToo à sa phase finale: la punition pour l’homme qui a tout commencé. Alors que l’affaire de New York portait uniquement sur deux femmes, un nombre supplémentaire de victimes présumées ont été autorisées à témoigner pour établir un modèle de comportement. Bien que la décision du jury n’ait été que partiellement coupable, Le fait que Weinstein sera effectivement emprisonné pour ses crimes et étiqueté pour toujours “violeur reconnu coupable” est une victoire pour toutes ces femmes.