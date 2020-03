Harvey Weinstein, à la prison de haute sécurité

.

Journal La Jornada

Jeudi 19 mars 2020, p. 8

New York. Harvey Weinstein, condamné à 23 ans de prison pour agression sexuelle et viol, a été transféré hier dans une prison du nord de l’État de New York.

Weinstein, qui a 68 ans aujourd’hui, depuis sa condamnation du 11 mars, était dans la tristement célèbre prison de Rikers Island, entre les arrondissements du Queens et du Bronx.

Hier, il se rendait de l’île Rikers au centre correctionnel de Downstate, a déclaré son porte-parole à l’..

Le département des prisons de la ville de New York a confirmé son transfèrement dans une prison d’État, mais n’a pas précisé lequel. Selon le Hollywood Reporter, Craig Rothfeld, un expert de la prison engagé par Weinstein pour le conseiller, le producteur ne sera là qu’en chemin, mais il purgera sa peine dans un autre.

Weinstein doit répondre à la justice californienne pour une autre accusation de viol présumé et d’agression sexuelle présumée.

