Harvey Weinstein condamné à 23 ans de prison pour viol

Après trois ans de différends juridiques et un va-et-vient devant les tribunaux, en février dernier Harvey Weinstein a été reconnu coupable de crimes de viol au troisième degré et d’actes sexuels criminels en première année. C’était après que des dizaines de femmes l’ont inculpé en 2017, déclenchant le mouvement #MeToo qui a découvert de nombreux autres cas de maltraitance dans l’industrie. Aujourd’hui 11 mars, l’ancien titan d’Hollywood Harvey Weinstein a été condamné à 23 ans de prison.

Après avoir violé Jessica Mann et forcé l’assistante de production Miriam Haley à pratiquer le sexe oral, le juge avait la possibilité de condamner Weinstein à un total de 29 ans de prison. La décision de lui donner 23 ans est inconnue mais à 67 ans, il est susceptible de voir le reste de ses jours en prison (ou presque).

Les procureurs principaux et les quatre autres témoins du procès, l’actrice soprano Annabella Sciorra, Dawn Dunning, Tarale Wulff et Lauren Young, sont arrivés au tribunal en tant que groupe uni, assis au premier rang avec Cyrus Vance, procureur de district de New York qui a dirigé les poursuites. Quelques instants plus tard, Jodi Kantor et Megan Twohey, les journalistes du New York Times qui ont révélé l’histoire de Weinstein qui a déclenché le mouvement #MeToo, ils sont entrés et se sont assis près du front.

Dans sa déclaration au tribunal, Haley a déclaré que Weinstein «non seulement m’a dépouillé de ma dignité en tant qu’être humain et en tant que femme… il a diminué ma confiance et ma foi en moi-même». Elle a ajouté qu’elle se sentait seule alors qu’elle traversait le traumatisme sans aucune idée que d’autres femmes avaient été victimes de violences similaires. Dans sa déclaration, Mann a déclaré qu’il avait enfin trouvé sa voix. “Il est temps pour les personnes qui violent d’autres personnes de payer avec leur vie et la vie qu’elles ont prise.” Les deux accusateurs ont demandé au juge d’imposer la peine maximale.

Lors de ses derniers coups de noyade, Weinstein a demandé qu’il ne soit condamné qu’à cinq ans de prison, arguant entre autres des contributions caritatives de Weinstein, de son soutien à des causes sociales et surtout qu’il a déjà reçu une “punition sociale sévère”. Heureusement, ses arguments ont servi de mots vides à l’antenne et il a reçu la peine qu’il méritait. Les avocats de Weinstein ont déjà indiqué qu’ils feraient appel de la peine. En revanche, de nombreux procès restent aux pieds du condamné. Les autorités de Los Angeles enquêtent toujours sur une affaire pénale active contre lui liée à deux incidents d’agression sexuelle présumée en 2013.et plusieurs femmes continuent de porter plainte contre lui.