Harvey Weinstein demande à être condamné à seulement cinq ans de prison

Après près de trois ans de différends juridiques, aller et venir devant les tribunaux américains le 24 février, Harvey Weinstein, producteur et entrepreneur hollywoodien, a été reconnu coupable de viol et d’actes sexuels contre lui. Bien qu’il existe de nombreuses preuves pour prouver que pendant des années, il a utilisé son pouvoir et son influence dans l’industrie cinématographique pour harceler de nombreuses femmes, il continue de dire qu’il est innocent et chercherait même à passer beaucoup moins de temps dans

Il s’avère que la défense de Weinstein a récemment déposé un mémorandum de condamnation de sept pages, dans lequel ils ont expliqué pourquoi ils devaient condamner le producteur le moins du monde, en faisant valoir entre autres les contributions caritatives de Weinstein, son soutien aux causes sociales et surtout –En plus d’un petit garçon grondé–, qui a déjà reçu une punition sociale sévère. Comme si cela ne suffisait pas et selon Variety, les avocats chercheraient à ce que le producteur ne soit que cinq ans en prison.

“M. Weinstein ne peut sortir sans être interrompu, il a perdu les moyens de gagner sa vie, en un mot, sa chute du malheur a été historique, peut-être inégalée à l’ère des réseaux sociaux et compte tenu de son La renommée est pratiquement sans égal par rapport à tout autre accusé dans l’État de New York, sinon au niveau national », a déclaré la défense de Harvey.

Ils présentent un mémo

Vendredi dernier, le procureur adjoint, Joan Illuzzi a présenté sa propre note de service de 11 pages, dans laquelle elle a documenté 36 accusations supplémentaires sans inculpation allant d’agression sexuelle au harcèlement et à l’intimidation au travail.

“Ces actes, vus dans leur intégralité, établissent que tout au long de sa vie professionnelle adulte, l’accusé a fait preuve d’un manque d’empathie étonnant, traitant les autres avec dédain et inhumanité.”

Selon les avocats de Weinstein, Damon Cheronis, Donna Rotunno et Arthur Aidala ont invité le juge à ignorer les accusations sans inculpation. Ils ont fait valoir que les accusations – qui n’ont pas été attribuées par leur nom – n’ont pas été prouvées et que beaucoup sont sans rapport avec la conduite pour laquelle Weinstein a été condamné.

Il est prévu que Jeudi 12 mars, il est finalement condamné à une peine de prison qui serait d’au moins 29 ans, bien que certains experts aient déclaré qu’il était plus susceptible d’être condamné à 10 à 15 ans pour tous ses crimes..