Harvey Weinstein est condamné à 23 ans de prison pour viol et agression sexuelle

Harvey Weinstein a un long avenir derrière les barreaux. Dans la matinée du 11 mars, le producteur et l’un des hommes les plus puissants d’Hollywood, jusqu’à récemment, Il a été condamné à 23 ans de prison à New York pour viol et agression sexuelle, après que le dernier jury formé de sept hommes et cinq femmes l’ait reconnu coupable de deux des cinq accusations criminelles possibles auxquelles il était confronté.

Selon Variety, avant sa condamnation, Weinstein a exprimé un “profond regret”, cependant, il a rejeté le mouvement #MeToo pour lequel il restera en prison pendant plus de deux décennies.

«Je suis totalement confus. Je pense que les hommes sont confus à propos de tout ça… Ce sentiment de milliers d’hommes et de femmes qui perdent leur droit à une procédure régulière, je m’inquiète pour ce pays. »

