Harvey Weinstein est reconnu coupable d’abus | AP

Le producteur de film Harvey Weinstein a été reconnu coupable ce lundi dans le procès contre lui pour abus, scellant sa chute du magnat hollywoodien à l’archivillan du mouvement #MeToo.

Le verdict final est intervenu après des semaines de témoignages déchirants et douloureusement graphiques d’une série d’accusateurs qui ont parlé de vi0l4c! On3s et d’autres abus justifiés à Hollywood dans le cadre de la culture du “Coulée de canapé”.

La condamnation a été considérée comme un ajustement tant attendu des comptes de Harvey Weinstein après des années de rumeurs sur son comportement devenues en 2017 les accusations torrentielles qui ont détruit sa carrière et donné lieu à #MeToo, le mouvement mondial pour inciter les femmes à s’exprimer et à désigner des hommes puissants pour des comportements sexuels inappropriés.

Mimi Haleyi a été l’une des courageuses à signaler le producteur pour ses abus contre les femmes dans l’industrie et son histoire a vraiment choqué tout le monde.

Tout en luttant avec le producteur, Haleyi a dit “non, non, non” avant de la tenir contre un lit et de procéder de force, a déclaré la femme dans un témoignage émouvant lors du procès de Weinstein.

Elle était l’une des deux femmes dont les accusations d’abus ont conduit au procès du célèbre Hollywood, Elle a courageusement partagé comment Weinstein l’a attaquée dans son appartement à New York en 2006.

J’ai refusé, mais il a insisté. Chaque fois que j’essayais de sortir du lit, il me repoussait et me retenait, a expliqué l’ancien assistant de production de “Project Runway”.

