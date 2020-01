Harvey Weinstein, l’accusateur détaille l’attaque des abus dont il a été victime | AP

Mimi haleyi C’est le nom de celui qui accuse Harvey Weinstein qui est accusé de violences intimes, la femme a déclaré des détails sur ce qu’elle vivait avec le producteur du film.

Tout en luttant avec Harvey Weinstein, Mimi Haleyi il a dit “non, non, non” avant de la tenir contre un lit et de nouer des relations intimes mais oralement par la force, la femme a déclaré dans un témoignage émotionnel Le procès de Weinstein pour viol.

Haleyi, est l’une des deux femmes dont les accusations de maltraitance ont conduit au procès de l’ancien magnat de Hollywood, a pris la parole lundi et a détaillé sa version de la façon dont Weinstein l’a attaquée dans son appartement à New York en 2006.

«Je l’ai rejeté, mais il a insisté. Chaque fois que j’essayais de sortir du lit, il me repoussait et me retenait », a déclaré l’ancien assistant de production de «Piste de projet».

Tant qu’il la laissait seule, Haleyi a ajouté qu’il avait dit Weinstein qu’il était dans sa période dans une tentative presque nulle de le dissuader.

Haleyi, maintenant âgé de 42 ans, a déclaré aux jurés qu’il pensait “qu’ils me regardent” et envisageait différentes options. “Si je crie viol, quelqu’un m’écoutera-t-il?” “J’ai abandonné et j’ai décidé de le supporter”, a-t-il déclaré. “C’était la chose la plus sûre que je pouvais faire.”

Mimi Haleyi est la première des deux femmes au centre de l’affaire à prendre position. Un total de six accusateurs, dont l’aspirante actrice qui est accusée d’avoir violé dans une chambre d’hôtel à Manhattan en 2013, témoignera lors du très souvent procès de l’ère de #MeToo.

Weinstein, 67 ans, a insisté pour que tous vos relations intimes Ils ont été acceptés par «leurs partenaires».

Lundi, Haleyi a déclaré qu’il avait géré les attaques présumées en compartimentant, en interagissant occasionnellement avec Weinstein à un niveau professionnel pour vous envoyer des scripts d’amis ou discuter des opportunités d’emploi.

“Honnêtement, je ne savais pas comment gérer cela, c’est comme si je l’avais mis dans une boîte, comme si cela ne s’était pas produit, et j’ai continué à agir comme d’habitude”, a déclaré Haleyi.

