Harvey Weinstein prévoit de travailler à nouveau dans un film s’il est reconnu non coupable lors du prochain procès

Je ne sais pas si c’est une si bonne idée.



Le violeur et prédateur sexuel présumé Harvey Weinstein attend son prochain procès pénal le 6 janvier, dans lequel il sera accusé d’agression sexuelle prédatrice, d’un acte sexuel criminel, d’un viol au premier degré et d’un viol au troisième degré. Depuis octobre 2017, plus de 80 femmes ont accusé Weinstein de crimes sexuels, notamment de harcèlement, d’agression et de viol, dont le dernier en date était un mannequin polonais qui avait 16 ans au moment de l’agression présumée. Il a plaidé non coupable de tous ces crimes et insiste sur le fait qu’aucune des allégations n’est vraie. Weinstein a récemment réfléchi à la situation de CNN en déclarant: “Les deux dernières années ont été exténuantes et m’ont offert une excellente occasion de réfléchir. Je me rends compte maintenant que j’étais absorbé par mon travail, mon entreprise et ma volonté de réussir. . Cela m’a fait négliger ma famille, mes relations et m’en prendre aux gens qui m’entourent. Je suis en réadaptation depuis octobre 2017 et j’ai participé à un programme en 12 étapes et à la méditation. J’ai appris à abandonner mon besoin de contrôle. “

Jeenah Moon / .

S’il n’est pas reconnu coupable, il prévoit “de se concentrer sur mes enfants, ma santé et mon repos”. Cependant, il estime également qu’il est “possible pour lui de reconstruire une carrière dans l’industrie cinématographique”. Bien qu’il admette «il faudra un peu de travail pour y revenir», Weinstein pense qu’il «peut recommencer à faire quelque chose de bien et à construire des lieux qui aident à guérir et à réconforter les autres». “Si je peux faire quelque chose de positif pour faire avancer les causes que j’ai toujours défendues”, a-t-il dit, “j’espère trouver un moyen de le faire”. Il estime que “les plus grandes idées fausses du public” à son sujet “proviennent des hypothèses qui ont été formulées grâce à l’aide des médias.”

Le procès imminent sera centré sur une allégation faite par une femme qui a affirmé qu’elle avait été violée par Weinstein dans une chambre d’hôtel à New York en 2013, et une autre par une femme qui a accusé Weinstein d’avoir pratiqué de force le sexe oral sur elle dans son appartement à Manhattan à 2006. D’autres accusateurs auront la possibilité de prendre la parole en tant que témoins pour aider à prouver un modèle de comportement abusif. Le mouvement Time’s Up a publié une déclaration de 25 des femmes qui ont “[come] hâte de signaler l’inconduite sexuelle d’Harvey Weinstein “, soulignant ce que le procès signifie pour eux. Dans une partie de la déclaration, ils ont écrit:” Ce procès est essentiel pour montrer que les prédateurs partout dans le monde seront tenus pour responsables et que le fait de parler peut apporter un réel changement. Nous avons refusé d’être réduits au silence et continuerons de nous exprimer jusqu’à ce que cet agresseur impénitent soit traduit en justice. “

.